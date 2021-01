Alavés x Real Madrid: onde assistir e prováveis escalações (23/01)

Pela vigésima rodada do Campeonato Espanhol, Alavés e Real Madrid se enfrentam neste sábado (23), às 17h, no Estádio de Mendizorroza. Enquanto uma equipe briga pela liderança da competição, a outra precisa escapar de qualquer maneira da zona de rebaixamento. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Alavés x Real Madrid: onde assistir?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Prováveis escalações de Alavés x Real Madrid

Ely e Guidetti não estão disponíveis para o treinador Antuña. Mas Lucas, totalmente recuperado, já pode ser integrado ao elenco principal.

Provável Alavés: Pacheco; Navarro, Duarte, Lejeune, Laguardia; Aguirregabiria, Pina, Battaglia, Rioja; Mendéz, Joselu.

Zidane testou positivo para covid-19 ontem e por isso não estará no banco comandando o Real. No elenco, Valverde, Sergio Ramos e Rodrigo não aparecem na lista de convocados

Provável Real Madrid: Courtois; Vazquez, Varane, Odriozola, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Benzema, Hazard, Asensio (Vinicius Jr).

Confira os jogos do Campeonato Espanhol

Além disso, o fim de semana também apresenta outros oito jogos pela vigésima rodada do Campeonato Espanhol. Confira então o horário e onde assistir.

Levante 2 x 2 Real Valladolid

Huesca x Villarreal – 10h

Sevilla x Cádiz – 12h15

Real Sociedad x Betis – 14h30

Osasuna x Granada – Domingo – 10h

Elche x Barcelona – Domingo – 12h15

Celta de Vigo – Domingo – 14h30

Atlético de Madrid x Valencia – Domingo -17h

Ath. Bilbao x Getafe – Segunda-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

O Alavés está em 17º lugar contabilizando dezoito pontos. Dessa maneira, venceu quatro jogos, empatou seis e perdeu nove. Portanto se garantir a vitória hoje, tem a chance de pular na classificação, mas precisa também torcer por tropeços de seus adversários.

Enquanto isso, o Real Madrid aparece em segundo lugar na tabela com trinta e sete pontos, ou seja, sete atrás do líder Atlético de Madrid. Todavia, visando diminuir a vantagem com o rival, tem que ganhar este confronto seja como for. Por fim, nas oitavas da Champions enfrenta a Atalanta.