Levante x Granada: onde assistir, horário e escalações hoje – 01/11

Pela décima segunda rodada do Campeonato Espanhol, Levante x Granada se enfrentam nesta segunda-feira, 01/11, às 17h (horário de Brasília), no Estadio Ciudad de Valencia. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Levante x Granada: onde assistir ao jogo O jogo do Levante e Granada terá transmissão ao vivo a partir das 17h (Horário de Brasília) da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar a partida hoje na rodada.

Data: 01 de novembro de 2021

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estadio Ciudad de Valencia, cidade de Valência, na Espanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Levante x Granada

Para o elenco da casa, Pier foi expulso na última rodada e por isso não está apto para jogar. Já os visitantes não tem Domingos Duarte, Isma Ruiz, Yan Eteki e Gonais, lesionados.

Levante : Fernández; Son, Duarte, Vezo, Franquesa, Jorge Miramón; Malsa, Bardhi, Pepelu; Dani Gómez, Morales

: Fernández; Son, Duarte, Vezo, Franquesa, Jorge Miramón; Malsa, Bardhi, Pepelu; Dani Gómez, Morales Granada: Luís Maximiano; Quini, Diaz, Abram, Escudero; Milla, Monchu; Rochina, Montoro, Machís; Suárez

Principais informações sobre o jogo de hoje

Na zona de rebaixamento em 19º com apenas seis pontos conquistados até o momento, o time do Levante entra em campo nesta segunda-feira buscando a vitória em seu favor seja como for. Na temporada, o elenco ainda não venceu nenhuma partida e, por isso, deixa os torcedores, que prometem lotar a casa, preocupados e ansiosos.

Enquanto isso, o Granada está uma casa acima, em 18º com oito pontos. Dessa maneira, o elenco visitante conseguiu vencer uma partida, mas acumula dois empates seguidss nas últimas rodadas e para espantar o fantasma do rebaixamento, deve colocar em campo os seus melhores jogadores.

