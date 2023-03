Assistir online + horário: onde vai passar o jogo do Fortaleza hoje na Libertadores

Após o empate sem gols no primeiro jogo, é a vez do Fortaleza receber o Deportivo Maldonado pela segunda fase preliminar da Libertadores. O jogo do Fortaleza será realizado nesta quinta-feira, às às 21h (Horário de Brasília), na Arena Castelão. Quem vencer está classificado para a próxima fase.

O jogo do Fortaleza hoje na Libertadores vai passar no Paramount+ às 21h. Sem transmissão na TV, o torcedor só pode assistir ao duelo pela internet.

O Paramount+ é um serviço de streaming de entretenimento para assinantes, ou seja, é preciso pagar a mensalidade para ter acesso ao catálogo de filmes, séries e jogos de futebol disponíveis na plataforma.

Por R$ 19,90 por mês, dá para assistir ao conteúdo no site da empresa (www.paramountplus.com) ou nos aplicativos para celular, tablet e smartv.

ASSISTIR FORTALEZA AO VIVO

Mas como acessar o Paramont+?

1) Se você já é assinante, pode acessar a sua conta pelo site ou então no dispositivo móvel. Baixe o aplicativo na loja do seu telefone.

Depois, clique em "Fazer login", escrito no canto da tela. Insira o seu email e a senha no campo em branco e clique em "continuar". Daí, é só encontrar o jogo do Fortaleza no menu.

2) Mas se você não é assinante, pode acessar também tanto no site como no aplicativo. Daí, acesse em "assine Paramount+", clique em "continuar" e insira os seus dados para fazer o cadastro.

Você deve escolher qual pacote vai assinar e pronto.

Fortaleza na Libertadores 2023

É um torneio antigo, com três fases de qualificação determinando os quatro finalistas na fase de grupos. O Flamengo é o atual campeão depois de vencer o também brasileiro Athletico Paranaense por 1 a 0 na final do ano passado. Assim, 46 seleções disputam a destronação de O Mais Querido do Brasil, que atualmente disputa o Mundial de Clubes da FIFA após o sucesso, em 2023.

A competição é o equivalente da América do Sul à amplamente adorada Liga dos Campeões da UEFA e, embora a Copa Libertadores não seja tão abrangente quanto a principal competição de clubes da Europa, ainda é um grande negócio.

É um evento apreciado em todo o mundo, onde os puristas podem desfrutar da justaposição do samba de seda e da garra inata que os times sul-americanos possuem.

Os destaques dos jogos da Copa Libertadores estarão disponíveis no canal oficial da Libertadores no YouTube.