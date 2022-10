Boca Juniors Feminino hoje: onde assistir ao vivo e horário – 13/10

Pela primeira rodada da Libertadores Feminina no grupo B, Defensor x Boca Juniors disputam os três pontos nesta quinta-feira, 13 de outubro, a partir das 17h (Horário de Brasília), no Complejo Independiente del Valle. Confira onde assistir ao jogo do Boca Juniors Feminino hoje ao vivo.

Onde assistir jogo do Boca Juniors Feminino hoje

O jogo do Boca Juniors Feminino hoje vai passar no SporTV e Facebook, a partir das 17h (Horário de Brasília), para todo o país.

Disponível em operadoras por assinatura como a Sky, Claro, Oi e Vivo, a partida da Libertadores Feminina será transmitida ao vivo em todos os estados do Brasil. Para obter a emissora em sua programação basta entrar em contato com a sua operadora.

Se você não tem a TV fechada em casa, pode assistir através do Facebook Watch da Libertadores de graça.

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Local: Complejo Independiente del Valle, no Equador

Onde assistir: SporTV e Facebook

Defensor x Boca Juniors na Libertadores Feminina:

Tanto Defensor como Boca Juniors estão no grupo B da competição feminina ao lado do brasileiro Ferroviária e Club Ñañas. Serão disputadas três rodadas na competição durante a fase de grupos, onde apenas os dois melhores de cada grupo avançam.

Dessa maneira, o Defensor vem de derrota para o Nacional, do Uruguai, pelo Campeonato Uruguaio Feminino, enquanto o Boca Juniors venceu o Urquiza no Campeonato Argentino da modalidade. Por isso, o confronto nesta quinta-feira promete ser equilibrado.

Mesmo fora de casa, o Boca promete dar trabalho para as uruguaias.

Quantas são as rodadas na Libertadores Feminina?

Pela primeira fase da Libertadores Femiina são três rodadas em pontos corridos. Isso significa que as equipes jogam entre si por seus grupos onde cada vitória vale três pontos e o empate apenas um para os dois times.

São três times brasileiros este ano: Corinthians, Ferroviária e o Palmeiras. Cada um deles caiu em grupos diferentes, já que a regra não deixa elencos do mesmo país disputarem a competição.

O chaveamento já está definido na Libertadores pela Conmebol. As equipes se enfrentam até chegarem na semifinal e, por fim, a decisão ao troféu.

Confira a seguir os grupos da Libertadores Feminina 2022.

GRUPO A

1 Always Ready

2 Corinthians

3 Deportivo Cali

4 Olimpia

GRUPO B

1 Boca Juniors

2 Defensor Sporting

3 Ferroviária

4 Club Nañas

GRUPO C

1 Independinete del Valle

2 Sportivo Limpeño

3 Palmeiras

4 Universidad del Chile

GRUPO D

1 Alianza Lima

2 América de Cali

3 Deportivo Lara

4 Santiago Morning

