Jogo de vôlei Brasil e Itália hoje ao vivo: horário e onde vai passar – 13/10

A vitória nesta quinta-feira vale a vaga para a final do Mundial de Vôlei Feminino no próximo fim de semana

Em duelo acirrado dentro da quadra, Brasil e Itália disputam a vaga na final do Mundial de Vôlei Feminino nesta quinta-feira. O confronto é em Apeldoorn, na Holanda, e o horário do jogo de vôlei Brasil e Itália hoje começa às 15h (Horário de Brasília). Saiba em qual canal assistir ao vivo a partida na modalidade.

Quem vencer vai jogar contra a Sérvia no próximo sábado.

Onde vai passar jogo de vôlei Brasil e Itália hoje

A partida entre Brasil e Itália será transmitida para o Brasil pelo Sportv 2, a partir das 15h (Horário de Brasília), nesta quinta-feira, 13 de outubro, no Mundial de vôlei feminino 2022.

Para assistir ao jogo do vôlei feminino o torcedor deve sintonizar o canal, disponível em operadoras por assinatura como a Sky, Claro, Vivo e Oi. Também dá para acompanhar no GloboPlay, plataforma de streaming da Rede Globo por assinatura.

A Seleção Brasileira, atual número dois no Ranking da FIVB, terminou a segunda fase do Campeonato Mundial da modalidade em segundo lugar no grupo E com 23 pontos. Foram quatro vitórias, em cima das próprias italianas, em Roterdã, na Holanda.

Para o jogo desta quarta-feira, o time comandado por José Roberto Guimarães deve estar completo, com Carol Gattaz e Gabi como as principais ‘cartas do baralho’ no elenco.

Relembre a disputa entre Brasil e Itália na Liga das Nações

O Brasil encara a carrasca Itália quatro meses após ser derrotado na final da Liga das Nações, garantindo somente a medalha de prata na temporada.

Por 3 sets a 1, as italianas levaram a melhor e detonaram as brasileiras em busca de mais um título. Mas não parou por aí, a seleção também venceu o Campeonato Europeu de Vôlei Feminino este ano e, por isso, são as grandes favoritas nesta quinta-feira.

O jogo entre Itália e Brasil na final da Liga das Nações trouxe uma Seleção Brasileira apagada, mesmo com reservas no time em quadra. Paola Egonu é o grande destaque da equipe italiana.

Relembre momentos da final.



Quando vai ser a final do Mundial de Vôlei?

A final do Mundial de Vôlei Feminino está marcada para o próximo sábado, 15 de outubro, em Apeldoorn, na Holanda, a partir das 15h (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo do Sportv 2 para todo o Brasil.

A Sérvia já está classificada para a final, enquanto o time dos Estados Unidos disputará o terceiro lugar do torneio com o perdedor da outra semifinal, ou seja, Brasil ou Itália.

O elenco das sérvias busca o bicampeonato no Mundial, assim como as italianas. Já o Brasil tem três vices e nenhum troféu da competição.

