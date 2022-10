Como assistir final da Libertadores 2022 ao vivo online e grátis?

Neste sábado, 29 de outubro, Flamengo e Athletico PR disputam o título da Libertadores às 17h (Horário de Brasília), em Guayaquil. A partida tem transmissão ao no SBT, mas também dá para assistir final da Libertadores 2022 ao vivo online pelo celular.

Como assistir final da Libertadores 2022 ao vivo online hoje

A final da Libertadores entre Flamengo e Athletico PR também está disponível online e de graça. O site do SBT reproduz a transmissão oficial do canal de forma gratuita ao público a partir das 17h (Horário de Brasília).

A narração no SBT é de Téo José, com comentários de Mauro Beting, Mauro Cezar Pereira e Nadine Basttos. Você pode assistir tanto pelo computador como no celular, pelo navegador ou aplicativo do SBT Vídeos, além do tablet.

Também dá para assistir no canal SBT, ESPN ou Conmebol TV, além do streaming Star + para assinantes.

Para assistir à final da Libertadores é simples. Primeiro você deve acessar www.sbt.com.br pelo navegador do seu celular. Ao entrar, você vai encontrar a opção "AO VIVO" escrita em vermelho e branco. Clique no logo.

Se preferir, baixe SBT Vídeos no seu celular no Google Play ou Apple Store. Daí, é só sintonizar na transmissão ao vivo do canal.

Ao escolher a opção ao vivo, o player no site vai aparecer na tela do seu celular. Agora você pode curtir o jogo ao vivo por onde e como quiser.

Escalações do Flamengo x Athletico PR:

De acordo com o portal GE, o técnico Dorival Junior deve manter Arrascaeta, Pedro e Gabigol no ataque, já que Bruno Henrique está fora por lesão até o ano que vem.

Na defesa, Rodinei ganha espaço ao lado de Léo Pereira, David Luiz e Filipe Luís. João Gomes também deve ser titular, já que tem mostrado esforço e trabalho nos últimos compromissos com o time.

Provável escalação do Flamengo: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira, Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Pedro e Gabriel.

Para Felipão, Vitor Roque ainda é dúvida no time titular. Sem Marcelo Cirino, Julimar e Reinaldo, como confirmou o GE, o treinador deve utilizar a mesma escalação dos embates passados, com Thiago Heleno e Pedro Henrique confirmados na defesa.

No ataque, Pablo ganha espaço ao lado de Terans.

Provável escalação do Athletico PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Abner; Erick, Fernandinho, Alex Santana, David Terans; Vitinho e Pablo.

+ Quem vai cantar na final da Libertadores 2022?