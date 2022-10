Flamengo e Athletico PR disputam a final no sábado, 29 de outubro, em Guayaquil, no Equador

Antes da bola rolar entre Flamengo e Athletico PR no próximo sábado, 29 de outubro, apresentações especiais com muita música serão realizadas no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador. A bola vai rolar às 17h (horário de Brasília) e por isso confira quem vai cantar na final da Libertadores 2022.

Quem vai cantar na final da Libertadores 2022?

Os cantores Buchecha e Jessé vão se apresentar na final da Libertadores 2022 no próximo sábado, 29 de outubro, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador. As informações são do jornalista Marcel Rizzo, do portal UOL.

Nesta edição a Conmebol decidiu inovar na abertura. Para deixar a final ainda mais no clima, a entidade convidou o flamenguista Bucheca e o athleticano Jessé para cantarem no evento. Cada um vai interpretar os hinos e músicas dos clubes, mas no formato do rap. Jessé, além disso, também canta o tema da final da Libertadores, chamado de "Glória Eterna" ao lado de DoisP, Caio Lucas e Rel Firma Zica.

O show de abertura na final da Libertadores em 2022 deve ter menos de 10 minutos.

No ano passado, Anitta fez o show de abertura no Uruguai pela final entre Palmeiras e Flamengo. Por 2 a 1, o alviverde conquistou o seu terceiro título da Libertadores. A apresentação durou pouco mais de 6 minutos, com hits da cantora e dançarinas que levantaram o astral dos brasileiros.

Conheça músicas dos cantores da final da Libertadores

Você com certeza já ouviu falar de Buchecha. Presente no cenário musical desde 1990 quando era dupla com o amigo Claudinho. O colega, entretanto, morreu em acidente de carro no ano de 2002. Os dois são responsáveis pelo hit "Só Love", "Quero Te Encontrar" e "Fico Assim sem Você".

Desde então, Buchecha segue carreira solo e já tem hits de sucesso "Hot Dog" e "Guerreiro de Fé". O cantor também já participou de ações com o clube, disponíveis no canal do Flamengo no Youtube além de eventos.

Nas redes sociais tem 706 mil seguidores e com fotos e vídeos faz questão de demonstrar o seu amor pelo clube rubro-negro do Rio de Janeiro.

Jessé, por outro lado, traça o seu caminho pela música. O jovem participou ao lado de 1Kilo, WC no Beat, DoisP, Caio Luccas e Rel Firma Zica da música oficial da final da Libertadores em Guayaquill "Glória Eterna".

Divulgada pela Conmebol nas páginas oficiais, a música está disponível nas mais diversas plataformas de músicas do Brasil. Nas redes sociais, Jessé faz questão de mostrar o seu amor pelo Athletico PR, torcedor declarado.

Onde assistir a final da Libertadores

A final da Libertadores entre Flamengo e Athletico PR vai passar no SBT, pela TV aberta, além dos canais ESPN e CONMEBOL TV, entre as operadoras por assinatura às 17h (horário de Brasília).

Dá para assistir o show de abertura e o jogo de futebol de graça na telinha do SBT. por todo o Brasil. A narração da partida é de Téo José ao lado dos comentaristas Mauro Beting e Nadine Basttos. Você também pode sintonizar o site do SBT (www.sbt.uol.com.br) para assistir no celular de graça.

Outra opção é sintonizar nos canais ESPN e CONMEBOL TV, disponíveis por todo o território nacional apenas entre as operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. A plataforma de streaming Star + também retransmite o jogo para membros no aplicativo.

