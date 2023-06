Flamengo pode ser eliminado hoje da Libertadores se perder para Aucas?

Entenda o cenário do Flamengo na última rodada da Libertadores com o duelo nesta quarta-feira, 28 de junho

O Flamengo disputa a sexta e última da Libertadores nesta quarta-feira, 28 de junho, às 21h30 (Horário de Brasília), contra o Aucas, do Equador. O time carioca é o favorito e está praticamente classificado para a próxima etapa, mas surpresas podem acontecer. Agora, o torcedor quer saber qual é a situação do Rubro-Negro hoje.

Flamengo pode ser eliminado hoje da Libertadores?

As chances são mínimas, mas o Flamengo pode ser eliminado da Libertadores hoje se perder para o Aucas na última rodada da fase de grupos.

Para isso, o elenco equatoriano terá que ganhar dos cariocas nesta quarta-feira, no Maracanã, enquanto o Ñublense vence o Racing com mais de cinco gols para descontar a diferença no saldo com o Rubro-Negro (o time brasileiro tem 2 e o Ñublense tem -3 no saldo de gols).

Por outro lado, o Rubro-Negro só precisa do empate para se classificar em segundo lugar até as oitavas de final. Se vencer e o Racing perder, o time carioca sobe para a primeira posição do grupo A.

Confira os cenários do Mengo na última rodada contra o Aucas.

GRUPO A COM VITÓRIA DO FLA E RACING

1 Racing - 13 pontos

2 Flamengo - 11 pontos

3 Ñublense - 5 pontos

4 Aucas - 4 pontos

GRUPO A COM VITÓRIA DO FLA E DERROTA DO RACING

1 Flamengo - 11 pontos

2 Racing - 10 pontos

3 Ñublense - 8 pontos

4 Aucas - 4 pontos

GRUPO A COM DERROTA DO FLA E VITÓRIA DO ÑUBLENSE (5 gols ou mais)

1 Racing - 10 pontos

2 Ñublense - 8 pontos

3 Flamengo - 8 pontos

4 Aucas - 7 pontos

GRUPO A COM DERROTA DO FLA E VITÓRIA DO ÑUBLENSE (menos de cinco gols)

1 Racing - 10 pontos

2 Flamengo - 8 pontos

3 Ñublense - 8 pontos

4 Aucas - 7 pontos

GRUPO A COM DERROTA DO FLA E VITÓRIA DO RACING

1 Racing - 13 pontos

2 Flamengo - 8 pontos

3 Aucas - 7 pontos

4 Ñublense - 5 pontos

Quem o Flamengo pode enfrentar nas oitavas?

Enquanto o elenco entra em campo nesta quarta-feira para carimbar o passaporte até as oitavas de final, o torcedor já sabe quais são os possíveis adversários na etapa eliminatória.

Tudo vai depender se o clube da Gávea terminar em primeiro ou segundo lugar no grupo. Até aqui, os classificados são Olímpia, Atlético Nacional, Athletico PR, Atlético MG, Boca Juniors, Bolívar, Palmeiras, Argentinos Juniors, Independiente del Valle, Racing, Fluminense e River Plate.

Destes, o Rubro-Negro pode enfrentar todos, até mesmo o Racing, integrante do grupo A ao lado do Mengo.

Data do sorteio das oitavas da Libertadores

O sorteio da Libertadores para determinar os jogos das oitavas de final vai ser em 05 de julho, quarta-feira, às 13h, horário de Brasília, no Paraguai. A Conmebol também vai definir os confrontos da Sul-Americana.

Diferente da fase de grupos, não há regras para o sorteio das oitavas. Times do mesmo país e do mesmo grupo poderão se enfrentar nesta fase. Os primeiros colocados do grupos vão para o pote 1 e os segundos colocados para o pote 2 no sorteio.

Os confrontos serão definidos e o chaveamento também, ou seja, cada elenco conhecerá o caminho até a final da Libertadores, marcada para 11 de novembro de 2023, no Maracanã.

