Horário e onde ver o sorteio das oitavas da Libertadores 2023

O sorteio das oitavas da Libertadores será realizado nesta quarta-feira, 05/07, em Luque, no Paraguai, na sede da Conmebol às 13h, horário de Brasília. A entidade define os confrontos das oitavas de final e o chaveamento até a grande final. Saiba onde assistir e todos os detalhes. A Conmebol também vai sortear os confrontos das oitavas de final da Sul-Americana.

Qual canal vai passar o sorteio oitavas da Libertadores hoje

O torcedor pode assistir o sorteio das oitavas da Libertadores na ESPN, SporTV, Paramount+ e no Youtube da Conmebol e SBT Sports ao vivo nesta quarta-feira às 13h, horário de Brasília.

Nenhum canal da TV aberta exibe o sorteio. Ambas as emissoras estão disponíveis em operadoras de televisão por assinatura como a Sky, Claro, Oi e Vivo.

Quem é assinante do Paramount Plus pode ver ao vivo na plataforma. Mas quem quer acompanhar de graça é só sintonizar nos canais da Conmebol ou SBT Sports no Youtube.

Horário: uma da tarde

Local: Luque, no Paraguai

Onde assistir o sorteio das oitavas da Libertadores: ESPN, SporTV, Paramount+ e Youtube

Saiba qual é a premiação da Libertadores 2023

Quais são os potes da Libertadores 2023?

As dezesseis equipes são colocadas em dois potes para o sorteio: os líderes dos grupos vão para o pote 1 enquanto os segundos colocados vão ao pote 2. Como manda o regulamento, os integrantes de cada pote jogarão um contra o outro e assim forma-se as oitavas de final.

Como não há restrições no sorteio, times do mesmo país ou do mesmo grupo na fase anterior poderão se enfrentar, por exemplo, Flamengo e Racing.

Confira os potes do sorteio das oitavas da Libertadores.

POTE 1:

Racing

Internacional

Fluminense

Independiente del Valle

Athletico PR

Olimpia

Boca Juniors

Palmeiras

POTE 2:

Flamengo

Nacional do Uruguai

River Plate

Argentinos Juniors

Atlético Mineiro

Atlético Nacional

Deportivo Pereira

Bolívar

Data das oitavas de final da Libertadores

As oitavas de final serão disputadas entre 1 e 3 de agosto, ida, e 8 e 10 de agosto, jogos de volta. A Conmebol pode alterar o calendário caso haja coincidência de datas ou problemas entre as equipes.

Todas as fases do mata-mata na Libertadores são disputados em ida e volta, com exceção da final, em partida única desde 2019, após a briga entre torcedores do River Plate e Boca Juniors na Argentina.

Inicialmente, o sorteio das oitavas seria realizado mais tarde, mas a pedido das equipes, a Conmebol decidiu alterar a data para beneficiar os elencos. Com o chaveamento definido, cada um dos times saberá quem vai enfrentar até alcançar a final.

A final da Libertadores 2023 está marcada para 11 de novembro, no Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro.

