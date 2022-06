Jogo do Athletico PR hoje x Libertad: onde assistir e horário (28/06)

Tem jogo do Athletico PR hoje na Libertadores! O Furacão recebe o Libertad nesta terça-feira, 28 de junho, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela primeira partida das oitavas de final da competição. A partir das 21h30 (Horário de Brasília), a bola vai rolar entre as equipes com muita qualidade em campo. Por isso, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Valendo a vantagem na disputa, a partida de volta acontecerá em 5 de julho de 2022, terça-feira, na casa do Libertad em Assunção, no Paraguai.

Onde assistir o jogo do Athletico PR hoje ao vivo?

TV aberta: Sem transmissão

TV fechada: ESPN

Transmissão ao vivo online: Star +

O jogo do Athletico PR hoje na Libertadores tem transmissão no canal ESPN, na TV paga, para todos os estados do Brasil. O torcedor tem direito a acompanhar a partida em qualquer lugar no país.

Porém, para assistir online, aí apenas o serviço de streaming Star +, é quem vai transmitir o jogo de hoje. A plataforma só está disponível para assinantes através do aplicativo para celular, tablet, computador ou smart TV.

Isso significa que basta tornar-se membro para ter acesso completo na plataforma. A narração do confronto fica por conta de Luiz Carlos Largo.

Horário do jogo do Athletico PR hoje na Libertadores:

Data: Terça-feira, 28 de junho de 2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Arbitragem: Alexis Herrera (VEN)

Local e cidade: Arena da Baixada, em Curitiba, no Brasil

O jogo do Athletico PR hoje pelas oitavas de final da Libertadores será realizado nesta terça-feira, 28 de junho, contra o Libertad a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

A Arena da Baixada, casa do time paranaense em Curitiba, será o palco do confronto na Libertadores hoje. Além de contar com a torcida do Furacão em peso, os visitantes também promete fazer muito barulho para apoiar os jogadores do começo ao fim. A capacidade da Arena é de 42 mil torcedores.

Este é a terceira vez que as equipes se enfrentam no torneio. Na fase de grupos disputaram duas vezes pelo grupo B, com uma vitória para cada um no duelo.

Palpites Athletico PR x Libertad:

Com desempenho quase perfeito no Brasileirão, o Athletico Paranaense entra em campo para disputar as oitavas de final da Libertadores nesta terça. O elenco paranaense vem na terceira rodada em busca da liderança, acumulando o total de 24 pontos, com cinco a menos que o líder. Na Libertadores, terminou em segundo com 10 pontos, com saldo de gols inferior.

Já o Libertad garantiu-se na liderança do grupo B e, por ter um gol a mais do que o Furacão, classificou-se em primeiro lugar para as oitavas de final. O elenco venceu o uma partida na primeira fase, até ser derrotado na volta. Mesmo com números não tão regulares como o do adversário, os paraguaios prometem bom confronto fora de casa.

Escalação do Athletico PR: Bento; Orejuela, Matheus Santos, Nicolas Hernandez, Vinicius (Abner); Hugo Moura, Romulo, Erick, Victor Bueno; Pedrinho e Pablo. Técnico: Felipão

Escalação da Libertad: Martín Silva; Ivan Piris, Bocanegra, Viera, Matías David Espinoza; Merlini, Caballero Benítez, Díaz, Bogarín; Melgarejo e Santa Cruz. Técnico: Andrés San Martín

Como assistir o jogo do Athletico PR hoje online?

A transmissão do jogo do Athletico PR hoje online vai ser no Star +, serviço de streaming disponível em todos os meios.

Para assistir através do aplicativo, o torcedor deve procurar o aplicativo para baixar na loja do Android ou iOS, abrir o conteúdo, colocar o seu e-mail e senha e procurar o canal da ESPN para assistir como e onde quiser. O mesmo sistema de busca acontece pelo tablet e na smart TV.

Pelo computador, o site do Star + (www.starplus.com) está disponível para os assinantes.

Pelo celular, basta baixar o produto através da loja de aplicativos (Android ou iOS), acessar com e-mail e senha do usuário, procurar o canal da ESPN e curtir ao vivo. Pelo tablet e smart TV o acesso é o mesmo.

Pelo computador, o Star + está disponível no site (www.starplus.com). Basta clicar em “Entrar”, colocar o e-mail de usuário e a senha para ter acesso na conta.