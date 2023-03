Jogo do Fortaleza x Cerro Porteño na Libertadores: onde assistir ao vivo (09/03/2023)

O Fortaleza recebe na Arena Castelão o time do Cerro Porteño nesta quinta-feira, 9 de março. O confronto é válido pela partida de ida na terceira fase preliminar da Libertadores. Com início às 19h (Horário de Brasília), o jogo do Fortaleza hoje tem transmissão para todo o Brasil no serviço de streaming.

Este é o confronto de ida na terceira fase. O segundo embate entre Fortaleza e Cerro Porteño está marcado para a próxima quinta-feira, 16 de março, no mesmo horário.

Transmissão do Fortaleza x Cerro Porteño

Sem transmissão na TV, o jogo do Fortaleza hoje vai passar no Paramount+ , serviço de streaming para assinantes, nesta quinta-feira para todo o Brasil. Só quem é membro da plataforma pode assistir ao embate da Libertadores ao vivo.

O Paramount Plus é um serviço de streaming de entretenimento e esportes, disponível por assinatura. Isso significa que para ter acesso ao catálogo de filmes, séries, produções e agora futebol, é preciso desembolsar o valor do produto por mês, R$ 19,90.

Dá para assistir o conteúdo no site (www.paramountplus.com) ou nos aplicativos para celular, tablet e smartv.

Escalações de Fortaleza x Cerro Porteño

Para o embate desta quarta-feira, válido pela terceira fase preliminar da Libertadores, as equipes devem escalar seus jogadores da seguinte forma:

Escalação do Fortaleza hoje:

Fernando Miguel;

Tinga,

Marcelo Benevenuto,

Titi,

Bruno Pacheco;

Caio Alexandre,

Hércules,

Pochettino;

Romarinho,

Yago Pikachu,

Thiago Galhardo.

Escalação do Cerro Porteño hoje:

Martínez;

Espínola,

Patiño,

Báez,

Rivas Conge;

Aquino,

Cardozo,

Viera Cabellero,

Carrizo;

Churín,

Morales

Como funciona a fase preliminar da Libertadores?

Antes da fase de grupos começar, três rodadas preliminares são realizadas na Libertadores. Nela, quatro equipes ganham a oportunidade de jogar a fase de grupos da maior competição de futebol da América do Sul.

As três fases são disputadas em ida e volta. Em caso de empate, a disputa de pênaltis é que define quem avança para a etapa seguinte. Os times brasileiros só entram a partir da segunda fase.

A primeira fase conta com seis equipes dos mais diferentes países. Os três ganhadores se juntam à outros onze elencos na segunda fase, de onde vão sair oito para a terceira e última fase preliminar. Por fim, os quatro vencedores dos jogos vão para a fase de grupos.

O sorteio da fase de grupos será realizado no dia 22 de março, quarta-feira, com horário a ser confirmado pela Conmebol.

