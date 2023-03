Jogo do Galo hoje vai passar na Globo? Transmissão da Libertadores na quarta (01/03)

Patrick pode ser titular no jogo do Galo hoje pela Libertadores. Foto: Reprodução Pedro Souza / Atlético

É tudo ou nada para o Atlético Mineiro hoje! Depois de ficar no zero no primeiro confronto, o Galo terá que vencer o o embate de volta contra o Carabobo nesta quarta-feira, 1º de março, pela segunda fase da Pré-Libertadores na temporada. O jogo do Galo hoje vai começar às 21h30 (Horário de Brasília), no Mineirão.

É decisão para o Atlético. Se vencer hoje o time mineiro se classifica para a terceira fase preliminar. Em caso de empate a disputa de pênaltis acontece e se perder dá adeus ao sonho na Libertadores.

Horário do jogo do Galo hoje na Libertadores

O jogo do Galo hoje na fase preliminar da Libertadores vai começar às 21h30, nove e meia da noite, horário de Brasília, nesta quarta-feira, 1º de março de 2023.

Para os torcedores que moram nos estados de Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a transmissão vai começar às 20h30, horário local.

Depois de disputar o jogo de ida na Venezuela, as equipes de Atlético MG e Carabobo pousam em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, para o segundo confronto da segunda fase na competição.

Com capacidade para 61 mil torcedores, o local foi o palco do fatídico 7 x 1 na Copa do Mundo de 2014 entre Brasil e Alemanha.

Onde vai passar o jogo do Galo hoje na TV?

Globo (MG) e ESPN vão transmitir o jogo do Atlético MG hoje na Libertadores.

Somente para o estado de Minas Gerais, a Globo exibe o duelo entre Atlético MG e Carabobo nesta quarta-feira ao vivo e de graça. Depois de não transmitir na semana passada, a emissora optou por dar uma chance desta vez.

Quem está fora de Minas Gerais e quer acompanhar a partida pode sintonizar a emissora ESPN, disponível somente na TV fechada. O torcedor pode sintonizar o canal em sua operadora de TV por assinatura e assistir do conforto do seu sofá em casa de qualquer lugar.

Como assistir Atlético MG x Carabobo online hoje

Além de acompanhar a partida na TV, o torcedor também pode sintonizar o Star Plus, GE e GloboPlay e assim assistir pelo dispositivo móvel e até pelo computador.

Quem não tem a TV paga pode assistir no Star Plus, serviço de streaming da Disney. Lembre-se que somente assinantes podem acompanhar o conteúdo da plataforma. Dá para ser tornar assinante com diferentes opções de pacotes, entre R$ 32,90 até R$ 55,90 por mês.

Mas a melhor notícia é que o torcedor pode assistir ao jogo do Galo hoje 100% de graça na internet. Isso porque o GloboPlay vai disponibilizar as imagens em sua plataforma de graça. A emissora promete transmitir a partida nesta quarta-feira. É só se cadastrar no portal, encontrar o tempo real e assistir pelo computador ou até no celular.

Quer saber como assistir ao jogo da Libertadores hoje sem pagar nada? Confira o passo a passo.

Clique AQUI para realizar o seu cadastro na Conta Globo. Se você já é cadastro, aí é só preencher com o seu email e a senha de usuário. Caso contrário, clique em "cadastre-se" escrito em azul embaixo de "entrar". Insira o seu nome completo, email, senha e data de nascimento. Após preencher, clique em "cadastrar" e marque a caixinha com "Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade". A conta está feita. Em sequência, acesse o site do GloboPlay ou GE, e encontre a transmissão do jogo do Galo e Carabobo de graça para assistir.

Do que o Galo precisa para se classificar?

O Atlético Mineiro precisa vencer o Carabobo com qualquer placar nesta quarta-feira. Como o primeiro jogo terminou empatado em 0 x 0, a equipe mineira precisa da vitória, não importa o resultado.

Em caso de novo empate por qualquer placar, a disputa de pênaltis vai definir quem avança para a segunda fase da etapa preliminar da Libertadores.

Não tem gol fora de casa na competição. A Conmebol optou por retirar o critério de gol fora de casa como desempate para deixar os confrontos mais equilibrados e de igual para igual.

Se perder, o Galo se despede da competição.

