Jogo do Grêmio: onde vai passar o jogo do Grêmio hoje na Copa do Brasil (01/03)

O Grêmio tem decisão importante para jogar hoje. Diante do Campinense, o tricolor gaúcho vai disputar a primeira fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira, 1º de março, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O jogo do Grêmio tem início às 20h (Horário de Brasília), onde quem vencer se classifica para a próxima etapa.

O Grêmio tem a vantagem do empate. Por qualquer resultado na igualdade, o elenco gaúcho avança.

🇪🇪 HOJE É #DiaDeGrêmio! 💪 Dia de começar a caminhada em busca do hexa. Sempre ao teu lado, sempre por ti, Tricolor! Vamos pra cima!

🆚 Campinense

🏟️ Mané Garrincha

⌚️ 20h

🏆 #CopaDoBrasil2023

#️⃣ #CACxGRE

📻 @GremioRadio | Grêmio Play

📺 Amazon Prime pic.twitter.com/pynU0iLVSV — Grêmio FBPA (@Gremio) March 1, 2023



Assistir jogo do Grêmio hoje na Copa do Brasil

O jogo do Grêmioterá transmissão na Amazon Prime Video às 20h. Com exclusividade, o serviço de streaming Amazon vai transmitir o confronto entre Campinense e Grêmio nesta quarta-feira para todo o Brasil.

O Prime Video está disponível por R$ 14,90 o plano por mês ou R$ 119 o anual. Para assistir ao conteúdo é necessário se tornar assinante. Para isso, você deve acessar o site e encontrar a melhor opção ao seu bolso.

Dá para assistir o Prime Video no computador e também nos aplicativos para celular, tablet e SmarTV.

Horário : 20h (Horário de Brasília)

: 20h (Horário de Brasília) Local : Estádio Mané Garrincha, em Brasília

: Estádio Mané Garrincha, em Brasília Onde assistir: Amazon Prime Video

SporTV vai passar Grêmio hoje?

O canal SporTV não vai transmitir o jogo do Grêmio e Campinense nesta quarta-feira na Copa do Brasil. No site da emissora não consta o evento e, por isso, o Amazon Prime Video é a única opção para assistir o embate.

Este ano, os direitos da Copa do Brasil foram divididos entre a Globo, SporTV, GloboPlay, Premiere e Amazon Prime Video. Estão todos disponíveis no território nacional.

Durante a primeira fase, a Rede Globo e o Amazon Prime dividiram os confrontos. É possível encontrar a programação completa no site da CBF.

Quem o Grêmio pode enfrentar na segunda fase?

Se o Grêmio vencer o Campinense nesta quarta-feira, vai enfrentar na segunda fase da Copa do Brasil o Ferroviário, do estado do Ceará.

O Ferroviário venceu o Resende na última terça-feira por 2 a 1. Com isso, garantiu a sua classificação para a segunda fase do torneio mais democrático do futebol brasileiro. Agora, o time cearense só espera para saber quem vai pegar, Grêmio ou Campinense.

No ano passado, o Grêmio caiu para o Mirassol ainda na primeira fase.

Por que o jogo vai ser em Brasília?

Como o Campinense vendeu o mando de campo para a empresa Metrópoles Sports por questões comerciais, o duelo contra o Grêmio na primeira fase vai acontecer no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O Campinense é de Campina Grande, da Paraíba, enquanto o Grêmio é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Nesta quarta-feira, elas se encontram na capital federal para a decisão. Quem vencer segue na competição, mas em caso de empate o Grêmio avança e elimina o time paraibano.

O jogo em Brasília é a oportunidade perfeita para torcedores que moram na capital assistirem ao seu time do coração de pertinho.

Este, no entanto, não é o primeiro jogo de futebol que o Metrópoles leva para Brasília. Só este ano, a final da Supercopa do Brasil, o clássico mineiro entre América e Cruzeiro, o jogo do Vasco contra o Nova Iguaçu, Botafogo diante do Boavista, Corinthians e Portuguesa no Paulistão, e a disputa entre Trem e Vasco na Copa do Brasil.

No último sábado, o Flamengo venceu o Botafogo, peloCampeonato Carioca, também em Brasília.

