Jogo do Palmeiras hoje na Globo? Como assistir hoje - 3/5

O Palmeiras viaja até o Equador para enfrentar o Barcelona de Guayaquil nesta quarta-feira, 03/05, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, pela terceira rodada do grupo C na Libertadores. O jogo do Palmeiras hoje vai acontecer às 21h30 (Horário de Brasília) e tem transmissão para todo o país.

Quem vai transmitir o jogo do Palmeiras hoje?

A Globo transmite com exclusividade o jogo do Palmeiras hoje na Libertadores às 21h30. Com narração de Luis Roberto e comentários de Caio Ribeiro e Ana Thaís Matos, a transmissão é para todo o Brasil, menos o estado de MG e a cidade de Caruaru, no PE.

É de graça para assistir a Globo na televisão. Tudo o que o torcedor tem que fazer é sintonizar na emissora com o seu controle remoto e curtir ao vivo.

Quem mora em Minas Gerais vai acompanhar o duelo entre Atlético MG e Alianza Lima, também na competição de futebol da Conmebol.

Como assistir Palmeiras online hoje

Se não quiser acompanhar pela televisão, o torcedor pode assistir a bola rolar no jogo do Palmeiras hoje pelo GloboPlay e Paramount+

No GloboPlay, streaming do Grupo Globo, quem mora em qualquer estado do Brasil - exceto MG e a cidade de Caruaru - pode assistir de graça a transmissão da partida da Libertadores. Não precisa ser assinante para ter acesso à programação da Globo, já que é um canal aberto.

Já no Paramount, é preciso pagar R$ 14,90 por mês e aí acompanhar o conteúdo exclusivo. Dá para ver no computador, celular, tablet e smartv.

Escalações de Barcelona de Guayaquil x Palmeiras

Ambas as equipes no duelo de hoje deverão colocar em campo os seus melhores jogadores. Isso porque tanto Palmeiras como o time de Guayaquil buscam a segunda vitória na competição. Os dois estão empatados e, por isso,

Barcelona de Guayaquil: Javier Burrai; Velasco, Rodriguez, Sosa, Pineida; Leonai, Ortiz, Gaibor, Corozo; Díaz e Francisco Fydriszewski.

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Piquerez, Murilo; Zé Rafael, Gabriel Menino, Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony.

Arbitragem

O árbitro escalado para o jogo do Palmeiras hoje é Andres Rojas. A escala de arbitragem da Conmebol foi divulgada pela entidade antes da semana de confrontos.

Os colombianos Sebastian Vela e Jhon Gallego serão os assistentes. No VAR, árbitro de vídeo, Leonard Mosquera, também da Colômbia, ficará encarregado de observar todos os lances do embate.

Quantas equipes avançam para as oitavas de final?

Os dois primeiros de cada grupo avançam para as oitavas de final, totalizando dezesseis no total. O primeiro colocado garante a vantagem no sorteio.

Os terceiros colocados de cada chave vão para os playoffs da Sul-Americana, disputado antes das oitavas de final da competição da Conmebol. O sorteio está marcado para 5 de julho.

Já as oitavas serão disputadas de 19 até 26 de julho.

