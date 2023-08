Palmeiras hoje: onde assistir o jogo do Palmeiras x Fluminense (5)

O jogo do Palmeiras hoje contra o Fluminense é válido pela 18ª rodada do Brasileirão, com transmissão ao vivo para todo o país neste sábado, 05 de agosto. A bola rola às 21h, horário de Brasília, com as arquibancadas do Maracanã lotadas.

Onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje ao vivo

O Palmeiras enfrenta o Fluminense hoje, 05, em confronto do Brasileirão, a partir das 21h, com transmissão no Sportv, Premiere e Globoplay com narração de Milton Leite e comentários de Ledio Carmona e Paulo Nunes.

O Fluminense vem de empate com o Argentinos Juniors na Libertadores, com o trágico episódio envolvendo Marcelo e Sánchez. No Brasileirão, o clube é o quinto colocado com 28 pontos e agora quer manter o desempenho positivo. O técnico Fernando Diniz entrará em campo com Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Diogo Barbosa, Marlon; Martinelli, Lima, Fernández; González, Jhon Arias e Cano.

O Palmeiras chega para este duelo depois de derrotar o Atlético Mineiro por um a zero, nas oitavas de final da Libertadores. A equipe de Abel Ferreira quer fazer um bom jogo para assumir a vice-liderança do Brasileirão, por isso o treinador vai escalar Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murillo, Piqurez; Zé Rafael, Gabriel Menino; Artur, Raphael Veiga, Dudu e Rony.

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Ramon Abatti Abel (FIFA)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira

Onde assistir: Sportv e Premiere

Relembre quantos Brasileirões o Palmeiras tem

Gustavo Gómez vai sair do Palmeiras?

O Palmeiras é a nova vítima do mercado árabe no futebol e, desta vez, o alvo é o experiente zagueiro Gustavo Gómez, de 30 anos. No clube desde 2020, quando foi emprestado pelo Milan por duas temporadas, comprado em definitivo pela diretoria alviverde e com o contrato renovado até 2026, Gómez tem uma oportunidade milionária para analisar.

De acordo com a ESPN, o Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo, fez uma proposta pelo capitão mas o clube paulista não tem nenhuma intenção de vendê-lo, sendo prioridade no elenco verde.

Em vídeo para o canal do alviverde no Youtube, o zagueiro se restringiu a falar apenas para as expectativas para o jogo deste sábado, contra o Fluminense. Se perder Gómez, certamente o Verdão será desfalcado.

