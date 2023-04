Em qual canal vai passar o jogo da Juventus x Inter de Milão hoje (04/04/2023)

Clássico entre Juve e Inter de Milão é válido pela semifinal da Copa da Itália. Foto: Reprodução Marco Pomelia by Pixabay

O clássico entre Juventus e Inter de Milão, chamado de Derby D' Italia, abre a primeira rodada da semifinal na Copa da Itália. A bola vai rolar no Juventus Stadium, em Turim, nesta terça-feira (04), com o jogo da Juventus hoje em início às 16h (Horário de Brasília). Quem vencer garante vantagem rumo à decisão da temporada.

Este é apenas o primeiro jogo portanto nenhum deles será eliminado em caso de derrota. A partida de volta está marcada para quarta-feira, 26 de abril, às 16h, no Giuseppe Meazza.

Onde vai passar o jogo da Juventus hoje ao vivo

O jogo da Juventus e Inter de Milão hoje terá transmissão na ESPN 4 e Star Plus para todo o Brasil. Não dá para assistir em nenhum canal da televisão aberta.

Para não perder nenhum lance do Derby D' Italia nesta terça-feira sintonize a ESPN em seu operador. Há a necessidade de ter o canal na programação da sua operadora, caso contrário não dá para assistir.

Quem não tem a TV paga e quer acompanhar o jogo da Juventus hoje certamente vai buscar na internet como assistir ao confronto da Copa da Itália. Para a infelicidade do torcedor, não tem como assistir de graça. O Star Plus é um serviço de streaming e só funciona por assinatura.

Acesse o aplicativo do celular, tablet, videogames ou smartv com a sua conta de usuário e veja ao vivo a partida.

Escalações de Juventus x Inter de Milão

O treinador Allegri, responsável pela Juventus, continua sem Chiesa, Pogba, Bonucci e o brasileiro Kaio Jorge, que sequer vestiu a camisa do alvinegro.

Para Simone Inzaghi, comandante da Internazionale, Çalhanoglu e Skriniar são baixas.

Juventus: Szczesny; Danilo, Bremer, Federico Gatti; Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic, De Sciglio; Di Maria e Vlahovic.

Inter de Milão: André Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Dzeko e Lautaro Martínez.

Quem tem mais vitória Juventus ou Inter de Milão?

O duelo italiano entre Juventus e Inter de Milão, chamado de Derby D' Italia, foi disputado em 234 oportunidades, de acordo com dados do portal de estatísticas de futebol Transfermarkt.

A Velha Senhora tem mais vitórias com 109, diante de 68 triunfos da Inter, além de 57 empates. O último encontro aconteceu em 19 de março deste ano, na 27ª rodada do Campeonato Italiano. Por 1 x 0, a Juve levou a melhor e ficou com os três pontos.

No quesito gols, a Juve tem 344 marcações contra 284 da Inter.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Inter (@inter)

Quem Juve ou Inter vão enfrentar na final?

Se de um lado da chave Juventus e Inter de Milão disputam a semifinal, do outro lado Fiorentina e Cremonese brigam pela classificação na Copa da Itália. Dá para notar que times de qualidade jogam as finais.

A Fiorentina passou pela Sampdoria nas oitavas de final e o Torino nas quartas. Enquanto isso, o adversário teve um caminho longo até a semifinal, já que precisou ganhar do Ternana na primeira rodada, do Modena na segunda fase, do Napoli nas oitavas e surpreendentemente da Roma nas quartas.

Nenhum dos quatro possui o favoritismo no chaveamento, evidenciando o equilíbrio do futebol italiano.

Arbitragem da semifinal

O árbitro Davide Massa vai apitar a partida de ida da semifinal da Copa da Itália hoje, em Turim. Irão realizar o papel de assistentes Alessandro Costanzo e Matteo Passeri e Marco Guida como o quarto árbitro.

No VAR, Aleandro Di Paolo é quem vai tomar conta do clássico para garantir que nenhum erro aconteça na partida entre os dois lados. O assistente vai ser Federico Dionisi.

