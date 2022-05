Libertadores: onde assistir Universidad Católica x Talleres ao vivo (24/05)

Equipe do Talleres já está classificada para as oitavas em segundo, enquanto o time chileno busca a vaga na Copa Sul-Americana

Nesta terça-feira, 24 de maio, o Universidad Católica enfrenta o já classificado Talleres a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, pela última rodada do grupo H na Libertadores em 2022. Para não perder nenhum lance do confronto, saiba onde assistir Universidad Católica x Talleres hoje.

Onde assistir Universidad Católica x Talleres ao vivo?

O jogo entre Universidad Católica e Talleres hoje será transmitido ao vivo na ESPN 4 e Star +, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília na Libertadores.

O canal da ESPN é responsável pelos direitos de transmissão na temporada, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. Basta o torcedor sintonizar e curtir todas as emoções do jogão na Libertadores.

Outra opção é o serviço de streaming Star +, da Disney, disponível na plataforma para celular, tablet, computador e smart TV. Para tornar-se assinante, basta acessar o site (www.starplus.com) e conhecer os pacotes.

Informações do jogo Universidad Católica x Talleres hoje:

Data: 24/05/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, no Chile

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Universidad Católica e Talleres na Libertadores

Sem chances de disputar uma vaga para as oitavas da Libertadores, o Universidad Católica entra em campo nesta terça-feira buscando a vitória para que possa garantir-se nas oitavas da Copa Sul-Americana. Em terceiro lugar com 4 pontos, o elenco chileno tem dois a mais que o Sporting Cristal e, mesmo se empatar, vai estar classificado.

Do outro lado, o Talleres vem em segundo lugar com 8 pontos já classificado para as oitavas da competição. Entretanto, o elenco do grupo H não poderá assumir a liderança mesmo se o Flamengo perder, já que possui cinco pontos a menos que o oponente. Ao todo, foram duas vitórias, um empate e uma derrota.

Escalação do Universidad Católica: Perez; Astudillo, Asta-Buruaga, Paz, Parot; Gutiérrez, Saavedra, Fuenzalida; Cuevas, Zampedri e Valencia. Técnico: Rodrigo Valenzuela

Escalação do Talleres: Herrera; Benavidez, Catalán, Pérez, Enzo Díaz; Fértoli, Villagra, Méndez, Godoy; Gitorri e José David Romero. Técnico: Pedro Caixinha

Último jogo de Universidad Católica x Talleres

Realizado em 6 de abril de 2022, na temporada atual, o último jogo entre as equipes de Talleres e Universidad Católica foi válido pela primeira rodada do grupo H na Libertadores.

Por 1 x 0, a equipe do Talleres levou a melhor com gol de Hector Fértoli.

