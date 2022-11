Jogo do Palmeiras feminino hoje onde assistir e horário (03/11/2022)

Campeão da Libertadores Feminina, o Palmeiras visita o Taubaté nesta quinta-feira, às 19h (Horário de Brasília), no Estádio Joaquim de Morais Filho. O jogo do Palmeiras feminino hoje é válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista com transmissão ao vivo.

Onde assistir jogo do Palmeiras feminino hoje

O jogo do Palmeiras hoje vai passar no Facebook e Paulistão Play, às sete e meia da noite (horário de Brasília) para todo o país ao vivo.

Sem transmissão em nenhum canal da TV, o torcedor deve sintonizar o Paulistão Play, plataforma de vídeos através do site www.paulistaoplay.com.br. Se preferir, também dá pra curtir na página do Facebook da Centauro de graça.

Horário: 19h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté

Onde assistir: Facebook do Centauro e Paulistão Play

Arbitragem: Adeli Mara Monteiro

Como está o Palmeiras feminino no Paulistão?

Em quinto lugar no Campeonato Paulista com 16 pontos, contabiliza cinco vitórias, um empate e uma derrota na temporada. Campeão da Libertadores Feminina, o time vem com todo o gás necessário para disputar o Paulistão nesta quinta-feira.

Se vencer, sobe para terceira posição na competição e aí disputará a liderança nas próximas rodadas.

Provável escalação do Palmeiras hoje: Jully; Katrine, Julia, Poliana; Bruna, Adailma, Andressinha, Camila; Byanca Brasil, Ari e Bia Zaneratto.

Jogos da rodada no Paulistão Feminino hoje

Três partidas serão disputadas nesta quinta-feira, pela oitava rodada do Paulistão feminino na temporada. Até aqui três também foram realizados.

Confira os resultados até aqui e quais os horários de cada um.

São Paulo 7 x 0 EC São Bernardo

Santos 3 x 1 RB Bragantino

Ferroviária 8 x 0 Portuguesa

Quinta-feira (03 de novembro):

Realidade Jovem x Corinthians - 15h

São José x Pinda - 17h

Taubaté x Palmeiras - 19h30

