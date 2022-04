Onde assistir jogo do RB Bragantino x Nacional e horário (06/04/22)

Nesta quarta-feira, RB Bragantino e Nacional disputam a partir das 19h (Horário de Brasília), pela rodada de abertura na Libertadores, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Descubra quais são as informações da transmissão e onde assistir o jogo do RB Bragantino hoje.

Estão no grupo C os times de RB Bragantino, Nacional do Uruguai, Vélez e Estudiantes.

Onde assistir jogo do RB Bragantino hoje na Libertadores

Onde assistir o jogo do RB Bragantino e Nacional hoje vai ser no canal Conmebol TV, a partir das 19h no horário de Brasília.

O canal da Conmebol possui com exclusividade os direitos de transmissão da Libertadores. A emissora é propriedade da entidade sul-americana e só está disponível na Sky, Claro e DirecTV GO, exemplares de TV paga.

Para ter acesso completo, basta assinar o valor extra de R$19,90 ou R$29,90 na fatura. Outra opção é acompanhar através dos aplicativos Sky Play e NOW.

Basta sintonizar os canais 220, 221, 222, 223, 620, 621, 622 e 623 na TV.

Horário do jogo da Libertadores hoje e local

RB Bragantino x Nacional vai começar às 19h, no horário de Brasília, quarta-feira em 6 de abril, pela primeira rodada da fase de grupos na Libertadores 2022 no grupo C.

O elenco do Bragantino vai jogar em casa, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, no estado de São Paulo. O espaço possui capacidade para aproximadamente 17 mil torcedores. Na noite desta quarta, a casa promete estar cheia com a torcida do Braga.

Data: 6 de abril de 2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista

Provável escalação de RB Bragantino x Nacional

Escalação do RB Bragantino: Cleiton, Luan, Léo, Léo Ortiz, Aderlan, Helinho, Eric Ramires, Jadsom, Bruno, Artur e Ytalo

Escalação do Nacional: Rochet, Candido, Laborda, Léo Coelho, Rodriguez, Carballo, Trasante, Monzeglio, Zunino, Castro e Fagúndez

O RB Bragantino faz a sua estreia na Copa Libertadores nesta quarta-feira. Integrando o grupo C, o time brasileiro tem pela frente o Nacional do Uruguai, equipe comprometida que promete fazer uma excelente partida. Por isso, o técnico Marcelo Barbieri espera contar com a força da torcida em casa, além de escalar os titulares para o compromisso.

Enquanto isso, o Nacional do Uruguai busca o seu quarto título na Libertadores este ano. Campeão em 1971, 1980 e 1988, o elenco deve se manter com a escalação original para o jogo de hoje especialmente por estar fora de sua casa. No Campeonato Uruguaio, só tem duas vitórias, três empates e também dois jogos perdidos na temporada.

As equipes de RB Bragantino e Nacional nunca se enfrentaram na história do futebol sul-americano. Por isso, o confronto desta quarta-feira será a primeira vez dentro dos gramados.

O time brasileiro vem de derrota para o Palmeiras, enquanto o Nacional venceu o Plaza Colonia.

Assista no vídeo a seguir os momentos do último jogo do RB Bragantino.

