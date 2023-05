Onde vai passar jogo do Athletico PR hoje na Libertadores ao vivo - 04/05

Libertad e Athletico PR se enfrentam nesta quinta-feira, 04 de maio, no Estádio Defensores del Chaco, no Paraguai, pela terceira rodada do grupo G na Libertadores da América. O jogo do Athletico PR hoje tem início às 21h (Horário de Brasília) com transmissão ao vivo.

Qual canal vai transmitir jogo do Athletico PR hoje

O jogo do Athletico PR hoje na Libertadores tem transmissão na ESPN ao vivo para todo o Brasil. O duelo tem início às 21h, horário de Brasília, válido pela terceira rodada.

O canal está disponível em operadoras de TV por assinatura. Dá para assistir em qualquer estado do país em tempo real com apenas um clique no televisor.

Entre em contato com o seu operador para adquirir a emissora na programação.

ESPN:

CLARO: 70 / 570

OI: 160 / 70

SKY: 198 / 598

VIVO: 570 / 462 / 875 / 47

BLU TV: 343

Como assistir Athletico PR online hoje

Para assistir ao embate entre Libertad e Athletico é só sintonizar o Star Plus, serviço de streaming por assinatura disponível em todo o território brasileiro.

Se você é assinante acesse a plataforma com o email e a senha de usuário. Caso contrário, pode assinar o produto no site (www.starplus.com) ou no próprio aplicativo.

Dá para assistir no celular, tablet, computador e smartv. Lembre-se que a transmissão é a mesma da ESPN, ou seja, o torcedor vai acompanhar a narração do canal.

Escalações de Libertad x Athletico PR

O duelo desta quinta-feira entre Libertad e Athletico é extremamente importante para os dois lados. Em um grupo tão difícil, ambos buscam a segunda vitória para brigarem pela classificação até a fase seguinte. Apenas dois se classificam.

Libertad: Martín Silva; Piris, Viera, Barboza, Matías David Espinoza Acosta; Villalba, Sanabria Brítez, Campuzano, Gómez; Oviedo e Melgarejo.

Athletico PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Pedrinho; Erick, Fernandinho, Vitor Bueno; David Terans, Vitor Roque e Pablo.

Quem é o adversário do Furacão?

O Libertad é o adversário do Athletico nesta quinta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos na Libertadores. O time joga em casa, por isso tem a vantagem de contar com a festa da torcida clamando por seus jogadores e colocando pressão nos brasileiros.

No Campeonato Paraguaio, o Libertad ocupa a primeira posição com 38 pontos, somados em 12 vitórias, dois empates e uma derrota. A diferença com o Cerro, segundo colocado, é de seis pontos. No quesito desempenho, tem o melhor ataque com 31 gols marcados e apenas oito sofridos.

Pela Libertadores, o elenco estreou com vitória contra o Atlético Mineiro fora de casa (0x1) e perdeu para o Alianza Lima em casa (1x2).

