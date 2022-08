Onde vai passar jogo do Flamengo hoje e horário da Libertadores (31/08)

É decisão na Libertadores! Nesta quarta-feira, 31 de agosto, Vélez e Flamengo se enfrentam pela partida de ida na semifinal da competição, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires. Com transmissão para todos os estados do Brasil, saiba onde vai passar jogo do Flamengo hoje.

O Flamengo venceu o Corinthians nas quartas de final, enquanto o Vélez superou o Talleres em clássico argentino.

Onde vai passar jogo do Flamengo hoje – Libertadores 2022

O jogo do Flamengo hoje vai passar na ESPN e Star +, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), pela semifinal da Libertadores. Com transmissão exclusiva nesta terça-feira, o canal da ESPN é o única que vai transmitir a partida da semifinal ao vivo para todos os estados do Brasil. No entanto, a emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura, ou seja, apenas assinantes tem direito a acompanharem pelo canal. Nivaldo Prieto narra o embate, enquanto Zinho, Renata Ruel e Paulo Calçade comentando.

Quer assistir ao jogo do Flamengo mas não tem TV paga? Você pode acompanhar através do Star +, serviço de streaming somente para assinantes. Torcedores que já são membros da plataforma podem assistir através do aplicativo para celular, Android ou iOS, tablet, computador ou até mesmo na smart TV.

Para ter acesso ao jogo do Flamengo hoje pelo Star + no celular basta entrar no aplicativo, clicar na barra, digitar o e-mail e a senha em seguida e pronto, você terá acesso ao mosaico de programação com filmes, séries e futebol.

Lembrando que o Star + retransmite as imagens do canal da ESPN, sendo a mesma transmissão com narração e comentários.

Último jogo de Vélez x Flamengo

A última vez que Vélez e Flamengo se enfrentaram aconteceu na temporada passada, pela fase de grupos da Copa Libertadores da América, no grupo G da competição.

Em 27 de maio de 2021, o Flamengo recebeu o time argentino no Maracanã para o duelo de volta na primeira fase. O primeiro tempo foi equilibrado, com o Rubro-Negro pressionando e buscando o resultado, consequentemente a classificação até a próxima fase.

No segundo tempo, o Vélez Sarsfield mostrou-se ainda mais presente dentro de campo, mas também não obteve sucesso em abrir o placar. Com isso, 0 x 0 foi o resultado entre a partida da fase de grupos na Libertadores.

Confira como foi a última partida entre os times na Libertadores do ano passado.

Prováveis escalações de Vélez x Flamengo:

Vélez: Hoyos; Ortega, Gómez, De los Santos, Jara; Garayalde, Caseres, Bou, Orellano; Janson e Lucas Pratto. O time argentino não pode contar com Perrone, lesionado.

Flamengo: Santos; Rodinei, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Gabigol e Pedro.

O técnico Dorival Junior ainda não pode contar com Bruno Henrique e Rodrigo Caio, ambos lesionados e em trabalho de recuperação. David Luiz é dúvida já que se recupera de uma hepatite.

Já Marinho não aparece na convocação oficial do Flamengo, divulgada pelo clube.

Quando é o jogo de volta na semifinal da Libertadores?

O jogo de volta entre Flamengo e Vélez está marcado para quarta-feira, 7 de setembro de 2022, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A bola vai rolar às 21h30 (horário de Brasília).

O mando de campo foi definido pela Conmebol, onde o time que tem a melhor campanha no mata-mata garante o direito de jogar a partida de volta em sua casa, no caso o Flamengo. O primeiro jogo é realizado na casa do Vélez, na Argentina, em Buenos Aires.

Lembrando que não tem gol fora de casa na semifinal da Libertadores. Em caso de empate na soma dos placares entre os dois jogos, a disputa de pênaltis define quem avança até a grande final.

Flamengo x Vélez

Quarta-feira, 07/09 às 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (ESPN e Star+)

Leia também: Quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão Série B 2022?