Flamengo x Santos: que horas é o jogo do Flamengo hoje (25/10/22)

Para assumir a vice-liderança do Brasileirão, o Flamengo vai jogar nesta terça-feira (25/10) contra o Santos em busca dos três pontos. O jogo do Flamengo hoje vai começar às 21h45 (Horário de Brasília), no Estádio do Maracanã. A partida tem tarnsmissão para todo o Brasil ao vivo.

O jogo entre Flamengo e Santos hoje é válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A.

Que horas é o jogo do Flamengo hoje

O jogo do Flamengo hoje vai ser às 21h45 (Horário de Brasília) com transmissão do Premiere e GloboPlay, para todo o Brasil nesta terça-feira pela rodada do Brasileirão.

O pay-per-view está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura como Sky, Claro, Oi e a Vivo por valor extra na mensalidade. Outra oportunidade é acompanhar na plataforma de streaming pelo celular, tablet, computador ou smartv.

Data: 25 de outubro de 2022

Horário: 21h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

TV: Premiere

LiveStream: GloboPlay no aplicativo ou site www.globoplay.globo.com

Arbitragem: Andre Luiz de Freitas Castro

+Quantos Mundiais o Flamengo tem?

Temporada do Flamengo no futebol

Campeão da Copa do Brasil ao vencer o Corinthians nos pênaltis, o Flamengo vai disputar a final da Libertadores no próximo dia 29 de outubro, contra o Athletico PR no Equador. O elenco busca o tricampeonato na competição.

Já no Brasileirão só resta ao elenco carioca brigar pelo vice-campeonato já que o Palmeiras está próximo de confirmar o troféu da temporada. Em terceiro lugar com 58 pontos, pode assumir a segunda posição se ganhar o jogo desta terça-feira contra o Santos. Ao todo, o Rubro-Negro contabiliza 17 vitórias, sete empates e apenas nove derrotas, com aproveitamento de 58%.

Como a final da Liberta vai ser no sábado, deve entrar em campo nesta terça com reservas. Em seu plantel de jogadores, o técnico Dorival não pode contar ainda com Rodrigo Caio e Bruno Henrique, lesionados.

Provável escalação do Flamengo: Hugo Souza; Ayrton, Pablo, Fabricio Bruno, Matheus; João Gomes, Diego, Victor Hugo; Marinho, Everton Cebolinha e Matheus França.

Provável escalação do Santos: João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Alex, Felipe Jonatan; Camacho, Rodrigo Fernández, Ângelo, Ed Carlos; Lucas Braga e Marcos Leonardo.

+Conheça a história do Estádio Olímpico Monumental

Jogos da rodada no Brasileirão

Dez jogos serão disputados durante a semana pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A, entre terça, quarta e quinta-feira. Todas as vinte equipes entrarão em campo.

Confira os jogos e os horários de cada um deles.

Terça-feira (25/10):

21h45 – Flamengo x Santos

21h45 – Athletico PR x Palmeiras

Quarta-feira (26/10):

19h – Botafogo x RB Bragantino

21h45 – Corinthians x Fluminense

21h45 – Internacional x Ceará

21h45 – Goiás x América MG

Quinta-feira (27/10):

19h – Fortaleza x Coritiba

19h – São Paulo x Atlético GO

20h – Cuiabá x Avaí

21h30 – Atlético MG x Juventude

