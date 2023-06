Onde vai passar jogo do Fluminense online na Libertadores – 07/06

Alerta de jogão! O Fluminense vai até a Argentina para enfrentar o River Plate nesta quarta-feira, 07/06, pela penúltima rodada do grupo D na Libertadores. O Estádio Monumental de Núñez será o palco do jogo do Fluminense hoje às 21h30, horário de Brasília.

O empate garante o time carioca nas oitavas de final da competição. Os argentinos vão em busca da reação já que estão na lanterna do grupo com quatro pontos.

Globo vai transmitir jogo do Fluminense hoje?

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Fluminense pela Libertadores às 21h30. O duelo é válido pela quinta rodada da fase de grupos e terá narração de Luis Roberto e os comentários de Diego Ribas e Roger Flores.

Dona dos direitos de transmissão, a Globo exibe a partida para os estados de RJ, RS, SC, ES, GO, TO, BA, SE, PE, PB, RN, PI, MA, AM, RO, RR, AP, AC e as cidades mineiras Juiz de Fora, Uberlândia, Ituiutaba, Uberaba e Araxá.

É de graça para assistir. É só pegar o controle remoto, ligar o televisor, sintonizar na Globo e acompanhar a cobertura completa que começa após o capítulo inédito de “Terra e Paixão”.

Horário: 21h30, nove e meia da noite

Local: Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, Argentina

Onde assistir jogo do Fluminense hoje: Globo, GloboPlay e Paramount

Como assistir Fluminense online hoje?

O torcedor que não vai acompanhar de casa pode assistir pelo celular ou computador. As duas opções são o GloboPlay e o Paramount Plus, serviço de streaming.

Como assistir no GloboPlay

Dá para assistir o jogo entre River Plate e Fluminense ao vivo e de graça nesta quarta-feira. Isso porque a emissora é retransmitida na plataforma GloboPlay. Somente quem mora nos estados de RJ, RS, SC, ES, GO, TO, BA, SE, PE, PB, RN, PI, MA, AM, RO, RR, AP, AC pode assistir de graça.

1) Acesse o site (globoplay.globo.com) no PC, celular Android ou iOS, tablet e smartv e clique em “Entrar”.

2) Se você já tem a Conta Globo ou é assinante, basta digitar o email e a senha, ou até mesmo a conta no Facebook, Google ou Apple. Caso contrário, clique em “cadastre-se”.

3) Daí, clique em “Agora na TV” e espere a programação carregar. Escolha o canal da Globo e assista de graça.

Como assistir no Paramount+

O Paramount, por outro lado, só funciona para assinantes. Por R$ 14,90, o torcedor tem acesso completo à filmes, séries e esportes ao vivo.

1) Acesse o site www.paramountplus.com ou no aplicativo para celular, tablet ou smartv. Se você é assinante clique em “fazer login”.

2) Se ainda não é assinante, escolha a opção “assine Paramount+”. Daí, siga o passo a passo do cadastro e torne-se membro da plataforma.

3) Assim que completar o cadastro e finalizar o pagamento, acesse a plataforma e assista ao vivo a partida da Libertadores no Paramount.

Escalações de River Plate x Fluminense

Os anfitriões não tem novas baixas no plantel de jogadores.

Fernando Diniz, treinador do Fluminense, ainda não pode contar com Marcelo, importante lateral do plantel, além de Alexsander e Keno.

River Plate: Armani; Herrera, Rojas, González Pirez, Gómez; Palavecino, Aliendro, De La Cruz; Barco, Solari e Beltrán. Técnico: Martín Demichelis

Fluminense: Fábio; Nino, Guga, Samuel Xavier, Felipe Melo; André, Matheus Martinelli, Lima, PH Ganso; Jhon Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Do que o Fluminense precisa para se classificar?

Com nove pontos, o empate contra os argentinos basta para o Fluminense garantir a vaga nas oitavas de final com uma rodada de antecedência.

Líder do grupo D, o Tricolor soma três vitórias e uma derrota. O time tem a vantagem de três pontos com o The Strongest, segundo colocado do grupo com seis pontos. Se o Fluminense perder e o time boliviano ganhar, o Tricolor terá que brigar na última rodada pela vaga.

O River Plate, por outro lado, é o lanterna com quatro pontos. Terá que vencer o time carioca e torcer por tropeço dos adversários na rodada.

Como foi o último jogo do River Plate e Fluminense?

O último confronto entre River Plate e Fluminense foi em 02 de maio de 2023, na temporada atual, pela terceira rodada da fase de grupos na Copa Libertadores da América.

No Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o Tricolor das Laranjeiras goleou os argentinos por 5 a 1, com três gols de Cano e dois de Jhon Arias. O River descontou com Lucas Beltrán ainda no primeiro tempo. Com o resultado, o grupo de Fernando Diniz anotou os três pontos e manteve-se na liderança.

Confira os melhores momentos do último jogo entre os times.



