Onde vai passar o jogo do fluminense hoje na Libertadores (25/05)

O Fluminense enfrenta o The Strongest nesta quinta-feira, 25 de maio, pela quarta rodada do grupo D na Copa Libertadores da América. O jogo do Fluminense hoje começa às 19h, horário de Brasília, no Estádio Hernando Siles Stadium. O time carioca tem a chance de encaminhar a classificação antecipada para as oitavas de final.

O Tricolor tem 100% de aproveitamento com três vitórias, líder do grupo. Já o elenco boliviano está em segundo lugar com três pontos.

Onde vai passar jogo do Fluminense hoje ao vivo

A ESPN transmite na TV paga o jogo do Fluminense na Libertadores nesta quinta-feira. O duelo tem início às 19h, horário de Brasília, pela quarta rodada da competição. O Star Plus também vai exibir a partida.

O canal está disponível em operadoras de televisão por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com o seu operador caso não tenha a emissora na programação.

O Star Plus, serviço de streaming da ESPN, tem o plano mais barato de R$ 40,90 por mês. A plataforma disponibiliza a transmissão do jogo do Fluminense para assinantes ao vivo.

Data: 25 de maio de 2023

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Hernando Siles Stadium, na Bolívia

Onde assistir jogo do Fluminense hoje: ESPN e Star Plus

Fluminense pode se classificar hoje

Com três vitórias, nove pontos na liderança do grupo D e 100% de aproveitamento na fase de grupos, o Fluminense pode encaminhar a sua classificação para o mata-mata da Libertadores nesta quinta. O Tricolor das Laranjeiras tem seis pontos de vantagem contra o The Strongest no campeonato.

A vitória hoje garante o time carioca pelo menos na segunda posição do grupo, com a classificação para as oitavas de final do torneio.

O Fluminense ganhou do Sporting Cristal fora de casa, do The Strongest em casa e do River Plate no Maracanã pela terceira rodada.

Escalações de The Strongest x Fluminense

Os anfitriões não tem desfalques para o duelo desta quinta-feira, na quarta rodada da Libertadores.

Do outro lado, o técnico Fernando Diniz, do Fluminense, deve poupar os titulares, de acordo com o portal GE. Como o jogo acontece na altitude da Bolívia, o goleiro Fábio deve ser o único titular.

The Strongest: Guillermo Viscarra; Saúl Torrez, Gonzalo Castillo, Jusino, Carlos Roca; Luciano Ursino, Álvaro Quiroga, Sotomayor, Michael Ortega; Chura e Enrique Triverio.

Fluminense: Fábio; Manoel, David Braz, Guga, Esquerdinha; Thiago Santos, Martinelli, Gabriel Pirani, Isaac; Lelê e John Kennedy.

Próximo jogo do Fluminense

Após enfrentar o The Strongest na altitude, o Fluminense volta a jogar no fim de semana pela oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto é contra o Corinthians, na Neo Química Arena, no domingo, 28 de maio, às 16h, horário de Brasília.

O Tricolor ocupa a terceira posição com 13 pontos, pronto para roubar a liderança do Botafogo. Já o Timão é o 18º colocado com cinco pontos, dentro da zona de rebaixamento.

