Onde vai passar o jogo do Fluminense hoje na Libertadores ao vivo - 27/06

O Fluminense entra em campo nesta terça-feira, 27 de junho, para disputar a última rodada do grupo D na Libertadores contra o Sporting Cristal. O Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, será o palco do jogo do Fluminense hoje às 21h, horário de Brasília.

Estão no grupo D as equipes de Fluminense, Sporting Cristal, River Plate e The Strongest. Todos tem chances de classificação para as oitavas de final.

Quem vai transmitir o jogo do Fluminense ao vivo

O torcedor pode assistir o jogo do Fluminense na Libertadores hoje no Paramount Plus, streaming do Paramount, ao vivo em qualquer lugar do Brasil nesta terça-feira. É necessário ser assinante para ter acesso à plataforma pagando R$ 14,90 por mês.

Horário: nove horas da noite

Local: Estádio do Maracanã

Arbitragem: Piero Maza (CHI)

VAR: Leonard Mosquera (COL)

Onde assistir jogo do Fluminense hoje: Paramount+

Do que o Fluminense precisa para se classificar?

O grupo D é o único da primeira fase da Libertadores onde todos os componentes tem chances de se classificar para as oitavas de final. O Fluminense tem um grande trabalho pela frente se quiser brigar pela vaga.

Líder com nove pontos, o time só precisa do empate ara carimbar o passaporte. A vitória também o classifica, enquanto torce por um tropeço do River Plate para lhe ajudar na soma.

Caso empate com o Sporting Cristal e o time argentino ganhe, o time carioca fica na liderança pela vantagem no saldo de gols.

GRUPO D NA LIBERTADORES

1 Fluminense - 9 pontos

2 River Plate - 7 pontos

3 Sporting Cristal - 7 pontos

4 The Strongest - 6 pontos

Escalações de Fluminense x Sporting Cristal

Ambos os elencos entram em campo nesta terça-feira com todos os titulares em campo. Isso porque o grupo está completamente embolado e quem vencer se classifica.

Escalação do jogo do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo; André, Lima, PH Ganso; Keno, Jhon Arias e Germán Cano (Técnico: Fernando Diniz).

Escalação do jogo do Sporting Cristal: Solís; Sosa, Massoni, Oliveira, Laffore; Castillo, Távara, Yotún; Grimaldo, Hohberg e Brenner (Técnico: Tiago Nunes).

Quais são os times que estão classificados para as oitavas da Libertadores 2023?

Estão classificados para as oitavas de final o Racing, Bolívar, Palmeiras, Argentinos Juniors, Independiente del Valle, Boca Juniors, Athletico Paranaense, Atlético Nacional e Olimpia.

As outras vagas da Libertadores serão definidas esta semana, entre a terça, quarta e quinta-feira pela última rodada da fase de grupos.

Por outro lado, o Corinthians, Aucas, Metropolitanos, Cerro Porteño, Barcelona, Liverpool do Uruguai, Alianza Lima, Melgar e Patronato estão eliminados.

Leia também:

Fluminense tem Libertadores?