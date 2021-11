Quais jogadores do Palmeiras desfalcam o time na final da Libertadores?

Atual campeão da Libertadores, a equipe palmeirense tem a oportunidade de conquistar a América pela segunda temporada consecutiva. No dia 27 de novembro, o Alviverde encara o Flamengo na decisão do torneio, em Montevidéu, mas entre os jogadores do Palmeiras na final da Libertadores, um dos titulares não estará em campo.

Qual jogador do Palmeiras não joga a final da Libertadores?

Titular do Verdão, o lateral Marcos Rocha está fora da final da Copa Libertadores 2021. O atleta estava pendurado e recebeu o terceiro cartão amarelo no segundo tempo da partida de volta da semifinal diante do Atlético MG. Com a advertência, o lateral precisa cumprir suspensão automática no próximo jogo.

O camisa 2 recebeu o amarelo aos 18 minutos da etapa final, após cometer falta no atacante atleticano, Vargas. Aos 30, o lateral foi substituído para a entrada do jovem Gabriel Menino, que pode herdar a vaga entre os jogadores do Palmeiras titulares na final da Libertadores, com a ausência de Marcos Rocha.

Palmeiras tem lesionados para a final da Libertadores?

A equipe do Palmeiras tem dois atletas em fase final de lesão: o lateral-direito Mayke e o esquerdo Jorge. No entanto, ambos estão próximos do retorno aos jogos e devem estar aptos para fazerem parte dos jogadores do Palmeiras na final da Libertadores 2021.

O lateral Mayke voltou a realizar treinamentos com o grupo e já pode retornar aos gramados. O atleta está fora do time desde o mês de setembro, quando passou por uma cirurgia no joelho direito. Com a ausência de Marcos Rocha na decisão do torneio internacional, o atleta brigará por uma vaga entre os titulares com Gabriel Menino.

Já o lateral Jorge segue em recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda. O atleta está em processo de transição física, mas segue um cronograma para retomar aos treinos com o restante do elenco. Entretanto, deve estar a disposição de Abel Ferreira até dia 27 de novembro, para o confronto da final.

Qual dia e horário da final da Libertadores 2021?

A decisão do título da Libertadores entre Palmeiras x Flamengo ocorre no dia 27 de novembro, um sábado. A partida será novamente realizada em jogo único e campo neutro. Para a temporada de 2021, o local escolhido foi o Estádio Centenário, em Montevidéu, capital do Uruguai. A bola rola a partir das 17 horas (horário de Brasília).

Se o Palmeiras não terá Marcos Rocha em campo entre os jogadores na final da Libertadores 2021, o Flamengo não poderá contar com o zagueiro Léo Pereira. O defensor está suspenso por acertar uma cotovelada no atleta do Barcelona de Guayaquil, mas no jogo de ida da semifinal.

Léo Pereira pegou duas partidas de gancho e, logo depois de cumprir uma suspensão no confronto de volta da semi, precisará ficar de fora da decisão para cumprir o segundo duelo de advertência.