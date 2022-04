Que horas é o jogo do Atlético MG x América MG e onde ver Libertadores

Confira todas as informações do jogo de hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Atlético MG e América MG se enfrentam nesta quarta-feira, 13 de abril de 2022, pela segunda rodada da Libertadores de 2022, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. O clássico mineiro tem transmissão ao vivo pela TV então, por isso, confira todos os detalhes e saiba que horas é o jogo do Atlético MG x América MG hoje.

Que horas é o jogo do Atlético MG x América MG?

O jogo do Atlético MG x América MG hoje vai começar às 21h, nove horas da noite, pelo horário de Brasília. A partida desta quarta-feira é válida pela segunda rodada da Libertadores de 2022.

Estão no grupo D as equipes de Independiente del Valle, Atlético Mineiro, América Mineiro e Tolima. Na primeira rodada, o Galo venceu o Tolima jogando na Colômbia e, com esse resultado, assumiu a liderança com 3 pontos.

Do outro lado, o América não faz uma boa estreia na fase de grupos ao perder para o Independiente del Valle. Esta é a primeira vez que o Coelho joga a Libertadores, vindo de campanha histórica ao garantir-se pela fase preliminar da competição nos pênaltis.

O Atlético coleciona um título da Libertadores, campeão em 2013 diante do Olimpia, do Paraguai. Agora, vem em busca do seu segundo troféu sob o comando do técnico Antonio Mohamed.

O Independiente del Valle vem em segundo lugar com 3 pontos, enquanto América e Tolima complementam a classificação respectivamente no grupo D da Libertadores em 2022.

Onde assistir o jogo do Atlético MG x América MG hoje?

O jogo do Atlético Mineiro contra o América vai ser transmitido com exclusividade pela CONMEBOL TV, emissora de responsabilidade da própria entidade sul-americana de futebol.

A emissora só está disponível em operadoras de TV paga como a Sky, Claro e DirecTV GO. Por isso, se o torcedor quiser obter acesso completo pelos canais, deverá pagar o valor extra de R$19,90 ou R$29,90 na fatura.

Para assistir na Sky, basta sintonizar 220, 221, 222, 223, 620, 621, 622 e 623 na TV, ou pelo Sky Play no aplicativo de graça, sem valor extra. Já na Claro TV, os canais são 71, 711, 712 e 713.

Outra opção é acompanhar o jogo da Libertadores ao vivo dos aplicativos Sky Play e NOW.

O DirecTV GO, serviço de streaming da TV paga, tem acordo de transmissão com a Conmebol e, por isso, disponibiliza as partidas entre os canais. As transmissões são feitas tanto pela SmarTV, smparthones, site como por tablets.

Onde assistir: CONMEBOL TV

Que horas é o jogo Atlético Mineiro x América Mineiro: 21h (horário de Brasília)

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Quem tem mais vitórias no clássico mineiro?

O Atlético Mineiro é o maior vencedor no clássico mineiro contra o América. Em toda a história, os dois se enfrentaram em 277 jogos, com 153 vitórias do Galo, 66 empates e 58 triunfos para o Coelho, de acordo com dados do portal O Gol.

Em questão de títulos, o Atlético tem mais títulos no Campeonato Mineiro do que o América, com 47 taças, sendo o maior campeão mineiro em toda a história. Em 2022, a equipe conquistou mais um troféu e consagrou-se no topo da lista dos maiores vencedores.

O América, por outro lado, tem apenas 16 títulos, sendo o último conquistado em 2016.

Confira o último jogo entre os dois times.

+ Premiação do Brasileirão 2022: Quanto ganha o time vencedor