Quem está na final da Libertadores 2022: Flamengo e Athletico-PR

A final da Libertadores 2022 está definida! Flamengo e Athletico PR disputarão o título da competição em Guayaquill, no Equador. O time carioca busca o terceiro troféu, enquanto o paranaense quer o primeiro. Agora que você já sabe quem está na final da Libertadores 2022, confira as informações da decisão da maior competição sul-americana no futebol.

Quem está na final da Libertadores 2022?

As equipes de Flamengo e Athletico PR estão na final da Libertadores em 2022! Cada um dos clubes venceu o seu embate na semifinal da competição para alcançar finalmente a grande decisão entre o torneio mais desejado entre os torcedores.

O Rubro-Negro, duas vezes campeão da Libertadores, quer o seu terceiro título. O clube carioca já levantou a taça entre os anos de 1981 e 2019, quando venceu em Lima, no Peru, o River Plate em partida única.

Do outro lado, o Athletico PR joga uma final de Libertadores depois de 17 anos na fila de espera, buscando o seu primeiro título em toda a história. No ano passado, o elenco levantou a taça de campeão da Copa Sul-Americana em cima do RB Bragantino e, agora, vai disputar a final do embate mais esperado da América do Sul.

Esta é a terceira final brasileira em três anos seguidos. Em 2020, Santos e Palmeiras se enfrentaram, com a vitória do alviverde. Já em 2021, o Palmeiras superou o Flamengo no Uruguai.

Caminho de Flamengo e Athletico PR na Libertadores

Para chegarem até aqui, ambas as equipes tiveram que passar por grandes desafios dentro de campo. Desde a fase de grupos até a semifinal, confrontos decidiram os rumos da competição de acordo com o chaveamento, para chegarmos até a final da Libertadores em 2022 entre Flamengo e Athletico PR. Mas qual o caminho de cada um deles?

FLAMENGO NA LIBERTADORES 2022

O Flamengo venceu cinco partidas e empatou uma no grupo H da primeira fase, garantindo a liderança contra Talleres, Sporting Cristal e Universidad Católica. Garantido com vantagem nas oitavas de final, superou o Tolima com goleada.

Na partida de ida pelas oitavas o placar foi de 0 x 1 para o Flamengo, jogando fora de casa. Na volta, dentro do Maracanã, a maior goleada já aplicada pelo Rubro-Negro: 7 x 1. Pelas quartas de final esbarrou no Corinthians, seu rival no futebol brasileiro. Pela partida de ida, 2 x 0, enquanto na volta o placar de 1 x 0 confirmou o clube carioca na semifinal.

Então, na semifinal, o Flamengo venceu o Vélez nas duas partidas, mais uma vez garantido como favorito. No primeiro duelo, 4 x 0, mas na volta o resultado em 2 x 1 deu o passaporte até a final para o Rubro-Negro.

ATHLETICO PR NA LIBERTADORES 2022

Para o Athletico, o caminho também não foi nada fácil. Pelo grupo B, garantiu-se em segundo lugar com 10 pontos, atrás do Libertad com três vitórias, um empate e duas derrotas, com a diferença no saldo de gols.

Pelas oitavas de final, o grupo paranaense reencontrou o elenco paraguaio. Na partida de ida, 2 x 1 para o Athletico, enquanto na volta o resultado de 1 x 1 apenas confirmou a classificação do Furacão.

Nas quartas, empatou sem gols com o Estudiantes no primeiro embate, enquanto na volta superou o argentino em 1 x 0, fora de casa. Por fim, na semifinal, esbarrou diante do Palmeiras, o atual campeão.

Na primeira partida, surpreendentemente o Furacão venceu o grupo alviverde por 1 x 0, gol de Alex. Na volta, empatou em 2 x 2 de maneira histórica, classificando-se para a final da Libertadores 2022!

Quando vai ser a final da Libertadores 2022?

A final da Libertadores 2022 está agendada para 29 de outubro, sábado, em Guayaquil, no Equador, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo. O horário ainda será definido pela Conmebol.

Flamengo e Athletico disputam a final da Libertadores em partida única. Serão dois tempos de 45 minutos, com acréscimos se o árbitro optar de acordo com o tempo da etapa. Se o placar terminar em empate, a prorrogação será iniciada com 15 minutos cada. Se a igualdade persistir, a disputa de pênaltis tem início.

Devido a Copa do Mundo da FIFA em novembro e dezembro, a decisão da Copa Libertadores da América terá de ser realizada em outubro. Na temporada passada, a partida aconteceu no final de novembro. Isso porque o Mundial da FIFA faz com que todas as competições sejam paralisadas.

O Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, foi inaugurado em 27 de dezembro de 1987. Desde então, dois times já foram campeões da América no estádio: o Olimpia em 1990 e o Vasco e no ano de 1998. O espaço recebe partidas da Seleção do Equador, além de ser a casa do Barcelona de Guayaquil.

A capacidade é de 59 mil torcedores.

Qual o prêmio da Libertadores 2022?

O prêmio da Libertadores 2022 ao campeão é de R$ 82,7 milhões, ou 16 milhões de dólares, de acordo com números divulgados pela Conmebol. A taça, as medalhas de ouro e o título de melhor equipe sul-americana no continente também estão inclusos.

A premiação é dada pela entidade como forma de recompensa. O vice-campeão leva para casa o total de R$ 31 milhões. Em cada nova fase que os times avançam, eles garantem novos números aos cofres. Este ano, entretanto, a competição acrescentou quase um milhão de dólares na premiação da temporada. O número é maior que na temporada passada, onde o Palmeiras venceu o Flamengo.

Fase preliminar 1: US$ 400 mil por jogo

Fase preliminar 2: US$ 500 mil por jogo

Fase preliminar 3: US$ 600 mil por jogo

Fase de grupos: US$ 3 milhões

Oitavas de final: US$ 1,05 milhão

Quartas de final: US$1,5 milhão

Semifinal: US$ 2 milhões

Vice-campeão: US$ 6 milhões (R$ 31 milhões)

Campeão – US$16 milhões (R$ 82,7 milhões)

