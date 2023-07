Inter está classificado para as oitavas de final. Foto: Reprodução Ricardo Duarte/SC Internacional/Flickr

O Internacional vai enfrentar o River Plate nas oitavas de final da Libertadores. Os jogos serão entre 2 a 9 de agosto, o primeiro em Buenos Aires, na Argentina e o segundo em Porto Alegre, no Estádio Beira-Rio. Veja o que esperar dos confrontos.

Quando são os jogos do Inter nas oitavas de final da Libertadores

Quem o Inter pega na Libertadores nas oitavas de final 2023 é o River Plate. O jogo de ida está marcado para Buenos Aires, enquanto a volta será em Porto Alegre, na segunda semana do mês.

River Plate x Internacional - Ida das oitavas de final Libertadores

Data: Quarta ou quinta-feira, 02 ou 03 de agosto

Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires

Internacional x River Plate - Volta das oitavas de final Libertadores

Data: Terça ou quarta-feira, 08 ou 09 de agosto

Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Quando foi o último encontro de Internacional e River?

Internacional e River Plate se enfrentaram em 2 oportunidades, ambas em 2019. Integrando o grupo F na primeira fase da Libertadores, disputaram duas rodadas em abril e maio.

O primeiro jogo foi em 03 de abril, válido pela terceira rodada, no Estádio Beira-Rio. Por 2 a 2, os times não saíram do empate e somaram apenas um ponto cada. Os gols foram de Nico López e Edenílson para o Inter e Lucas Pratto e De la Cruz aos argentinos.

O jogo de volta foi realizado em 07 de maio, no antigo Monumental de Núñez, pela sexta rodada. Novamente os times pontuaram apenas um ponto com o empate em 2 a 2, com gols de Álvarez, Lucas Pratto, e dois de Rafael Sóbis.

Inter na Libertadores 2023

O Inter estreou na fase de grupos em 04 de abril, contra o Independiente Medellín, na primeira rodada do grupo B. Além do time colombiano, o Colorado também enfrentou o Metropolitanos e o Nacional do Uruguai.

O time venceu três jogos e empatou outros três, sem perder na competição.

Independiente Medellín 1 x 1 Internacional

Internacional 1 x 0 Metropolitanos

Internacional 2 x 2 Nacional

Metropolitanos 1 x 2 Internacional

Nacional 1 x 1 Internacional

Internacional 3 x 1 Independiente Medellín

River Plate na Libertadores 2023

No grupo D, o River Plate terminou em segundo lugar com 10 pontos, somados em três vitórias, um empate e duas derrotas. O time argentino estreou com derrota para o The Strongest, em 04 de abril, por 3 a 1, fora de casa.

Além do The Strongest, também jogou contra o Fluminense e Sporting Cristal.

The Strongest 3 x 1 River Plate

River Plate 4 x 2 Sporting Cristal

Fluminense 5 x 1 River Plate

Sporting Cristal 1 x 1 River Plate

River Plate 2 x 0 Fluminense

River Plate 2 x 0 The Strongest

Quem é o favorito no duelo?

O duelo entre River Plate e Internacional promete ser equilibrado. O time gaúcho fechou a sua participação na Libertadores sem perder, enquanto o River ficou em segundo lugar. Porém, o time argentino tem uma pontinha de favoritismo nas oitavas de final.

Por outro lado, o River é o melhor time no Campeonato Argentino. Nas últimas duas rodadas da Libertadores precisou do resultado para se classificar, foi atrás e conseguiu. Aliendro, Beltrán, De La Cruz e Barco formam o super ataque dos argentinos, além da eficiente defesa. O novo treinador Martín Demichelis, substituto de Marcelo Gallardo, deu uma nova cara ao elenco.

O Inter é o oitavo colocado do Brasileirão. Com Mano Menezes, o elenco faz uma temporada mediana principalmente em partidas decisivas.

O vencedor entre Internacional e River Plate vai encarar Athletico Paranaense ou o Bolívar nas quartas de final da Libertadores. Na semifinal, o desenho mostra que o adversário poderá ser o Olimpia, Flamengo, Fluminense ou o Argentinos Juniors. Existe a possibilidade de embates brasileiros em todas as fases.

Do outro lado da chave estão Atlético Nacional, Racing, Nacional, Boca Juniors, Deportivo Pereira, Independiente del Valle, Palmeiras e Atlético Mineiro.

Quantas vezes o Inter chegou na final da Libertadores?

O Internacional disputou três finais da Libertadores na história do torneio. Perdeu o título na primeira vez, mas ganhou o caneco nas outas duas ocasiões.

Em 1980, o Inter terminou a fase de grupos em primeiro lugar com quatro vitórias, um empate e uma derrota. Na semifinal, disputada por grupos, passou por América de Cali e Vélez e, na final, perdeu para o Nacional do Uruguai no segundo jogo.

O time voltou a disputar a final em 2006. Mais preparado e confiante, passou por Nacional, LDU Quito, Libertad e o São Paulo na final, conquistando o primeiro título da Libertadores de sua história.

Em 2010, levantou a segunda taça ao passar por Banfield, Estudiantes, São Paulo e o Chivas Guadalajara, do México, na final.

