Liga das Nações: onde assistir jogo da Itália hoje e horário (26/09)

Confronto direto pela liderança do grupo C, as seleções de Hungria e Itália se enfrentam nesta segunda-feira, 26 de setembro, na Puskás Aréna, pela sexta e última rodada da Liga das Nações a partir das 15h45 (Horário de Brasília). Saiba onde assistir jogo da Itália hoje ao vivo pela TV e também online.

Vice-líder com 8 pontos, a Itália corre atrás da vitória nesta segunda-feira para ganhar a classificação até a semifinal da Liga das Nações. No grupo C da primeira fase, contabiliza duas vitórias, dois empates e uma derrota com total de 6 gols marcados e 7 sofridos.

Do outro lado, a Hungria segue na liderança com 10 pontos, conquistados em três vitórias, um empate e uma derrota na fase de grupos da competição europeia. O empate basta para chegar até a semifinal e, com isso, brigar pelo título na temporada. Os húngaros somam 8 gols marcados e 3 sofridos.

Onde assistir jogo da Itália hoje ao vivo

O jogo entre Hungria e Itália será transmitido ao vivo na ESPN, na TV fechada, a partir das 15h45 (horário de Brasília), além do Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

A emissora da ESPN vai passar apenas para assinantes das operadoras de TV por assinatura, enquanto o Star + pode ser encontrado no site www.starplus.com por R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês.

Data: 25 de setembro de 2022

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Puskás Aréna, em Budapeste, na Hungria

TV: ESPN

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

+ Eleições: qual o salário de um senador 2022 no Brasil?

> Neymar vai parar aos 30 anos? Veja a idade em que craques aposentaram

Escalação do jogo da Hungria x Itália

Sallai segue indisponível para a partida desta segunda-feira já que ainda se recupera de lesão.

Escalação da Hungria: Gulácsi; Szalai, Orbán, Lang; Kerkez, Schafer, Nagy, Fiola; Gazdag, Szoboszlai e Szalai.

O técnico Roberto Mancini não poderá contar com Verratti, Pellegrini, Politano, Sandro Tonali e Immobile, lesionados.

Escalação da Itália: Donnarumma; Rafael Tolói, Bonucci, Acerbi; Lorenzo, Cristante, Jorginho, Barella, Emerson; Scamacca e Raspadori.

+ Quantas vezes Messi foi melhor do mundo no FIFA The Best?

Retrospecto de Hungria e Itália

Em trinta e quatro jogos disputados na história do futebol, a Itália é quem tem vantagem no confronto com 17 vitórias, nove empates e 8 triunfos para os húngaros, de acordo com dados do portal de estatísticas Transfermarkt.

No quesito gols, a Itália conta com 65 gols marcados enquanto a Hungria tem 54 gols marcados. Os elencos se enfrentaram pela última vez em 7 de junho de 2022, pela fase de grupos na competição com vitória dos italianos em 2 a 1, dentro de casa.

Confira como foi a última partida entre as seleções.



+ Relembre a trajetória de Gento, eterno ídolo do Real Madrid