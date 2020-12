Barcelona x Juventus: onde assistir ao jogo da Champions League (08/12)

Barcelona e Juventus se enfrentam nesta terça-feira (08), às 17h, pela sexta rodada do grupo G, na Champions League, no Camp Nou. Ademais, valendo a liderança do grupo, saiba onde assistir ao jogo.

A partida desta terça marca o reencontro entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, rivais dentro de campo desde 2008. Este será o jogo de número 36 entre a atual dupla mais famosa do futebol. No histórico de confrontos, o argentino sai na frente.

Barcelona x Juventus: onde assistir?

O jogo entre Barcelona e Juventus possui transmissão do canal TNT Brasil, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode acompanhar através da plataforma EI Plus.

Qual é a situação dos times pelo grupo G?

Barcelona e Juventus já estão classificados para as oitavas. Porém, a decisão sobre a liderança ficou para a última rodada. Com quinze pontos, o Barça é o atual líder. Se vencer, segue defendendo a primeira posição. Se perder, dependendo do saldo, cai para o segundo lugar.

A equipe de Turim aparece em segundo lugar, com doze. Se quiser a primeira colocação, precisa superar o time de Lionel Messi com placar elástico, já que assim, ultrapassa o saldo de gols.

Enquanto isso, Dínamo de Kiev e Ferencváros aparecem com um ponto cada, brigando apenas pela vaga na Liga Europa no terceiro lugar.

Possíveis escalações de Barcelona x Juventus

Na equipe espanhola, Sergi Roberto, Piqué, Ansu Fati, Dembele e Piqué seguem indisponíveis por lesão. Mas quanto ao time principal, o técnico Koeman não deu maiores informações.

Provável Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Alba; De Jong, Pjanic; Messi, Griezmann, Coutinho; Braithwaite.

❝I admire both players because they [have given] us so many nice evenings with great goals.❞

— @RonaldKoeman, on Leo #Messi and @Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/QOu2gcVc0P — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 7, 2020

Para o técnico Pirlo, Demiral e Chiellini estão fora do plantel. Segundo ele, o experiente goleiro Buffon, recuperado de lesão, retornou aos treinos e, assim, está apto para jogar. Para o ataque, é esperado ver Dybala, Morata e Cristiano.

Provável Juventus: Szczesny (Buffon); Alex Sandro, Bonucci, de Ligt, Danilo (Cuadrado); Bentacur (Ramsey), Kulusev, Rabiot, Dybala (Chiesa), Morata, Cristiano Ronaldo.

🎙 Fala, @Pirlo_official! "@gianluigibuffon está bem e pode jogar, ele merece esse tipo de confronto. Não acredito em 'crise' no @fcbarcelona_br. Trata-se de uma grande equipe."#BarçaJuve #JuveUCL — JuventusFC (@juventusfcpt) December 7, 2020

Confira todos os jogos desta terça na Champions

Além deste confronto, outros sete jogos também acontecem nesta terça. Então, saiba onde assistir.

Ademais, todos eles estão disponíveis no EI Plus.

Lazio x Club Brugge – 14h55 – TNT e Facebook Esporte Interativo

Zenit x Borussia Dortmund – 14h55 – Canal Space

Chelsea x Krasnodar – 17h – Canal Space

Dínamo x Ferencváros – 17h – EI Plus

PSG x Istanbul – 17H – Facebook Esporte Interativo

Rennes x Sevilla – 17h – EI Plus

RB Leipzig x Manchester United – Facebook Esporte Interativo