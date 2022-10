Classificação Champions 2022: quem já está classificado para as oitavas

Limitadas vagas para as oitavas de final da Liga dos Campeões estão em jogo. Trinta e duas equipes disputam a primeira fase do grande baile de futebol no continente. Algumas podem sonhar com a classificação antecipada, enquanto outras terão de brigar até a última rodada. Confira os garantidos na Classificação Champions 2022 entre as quatro rodadas já realizadas.

Quais equipes estão garantidas na classificação Champions 2022

Real Madrid, Manchester City, Napoli, Club Brugge e Bayern de Munique já estão garantidas nas oitavas de final da Champions League. Líderes em seus grupos na primeira fase, cada uma delas possui vantagem suficiente na pontuação para as próximas rodadas.

Entre a terça e quarta-feira, 11 e 12 de outubro, a quarta rodada da Champions League trouxe os participantes para dentro de campo. Entre os oito grupos, os cinco garantiram o acesso até a próxima fase de maneira antecipada. Na contramão, outros correm contra o tempo na esperança de alcançarem a liderança até a sexta e última rodada.

O Real Madrid é o atual campeão no torneio da UEFA. No grupo F, o time mantém o favoritismo, mas como estão os outros elencos na tabela de Classificação Champions 2022?

Napoli líder do grupo A

Pelo grupo A, o Napoli surpreendeu os próprios torcedores ao carimbar o seu passaporte de maneira antecipada para as oitavas de final da Champions. Com 100% de aproveitamento em quatro vitórias, o elenco italiano venceu Liverpool, Ajax e Rangers na fase de grupos.

Com 12 pontos, o time não pode mais ser alcançado pelo terceiro lugar do grupo A. Nas duas partidas tem pela frente o Rangers, em casa, e o Liverpool, fora.

Club Brugge é a novidade da temporada

Sensação ou zebra? Não importa, o Club Brugge está classificado para as oitavas de final da Champions. Pelo grupo B, o time belga está em primeiro lugar com 10 pontos conquistados em três vitórias e um empate. Com esse resultado, o elenco não pode ser alcançado também pelo terceiro lugar.

Nas próximas duas rodadas tem pela frente o Porto, em casa, e o Bayer Leverkusen fora. Por essa maneira, o elenco aguarda pelos resultados dos outros grupos para saber quem poderá enfrentar.

Bayern de Munique é favorito

Ao lado do Napoli, o Bayern de Munique também se mantém com 100% de aproveitamento ao marcar quatro vitórias no grupo C, pela primeira fase da competição.

Os alemães integram o grupo da morte, nomeado por torcedores já que possui Inter de Milão, Barcelona e Viktoria Plzen na disputa. Porém, com muita maestria e qualidade dentro de campo, o Bayern já se garantiu de maneira antecipada até as oitavas de final.

Nas últimas duas rodadas, vai jogar contra o Barcelona, no Camp Nou, e a Inter, em casa.

Manchester City garantido com Haaland

Com 10 pontos em primeiro lugar no grupo G, o Manchester City brilha cada vez mais dentro de campo na Champions League. A joia norueguesa, Erling Haaland, é o principal jogador do elenco.

Com três vitórias e um empate, contra o Copenhague na quarta rodada, o time inglês se garantiu de maneira direta até a próxima fase da competição. Agora, resta esperar para saber quem pode enfrentar nas oitavas de final, idealizado pelo sorteio.

Nas duas rodadas restantes, o time vai jogar contra o Borussia Dortmund, fora de casa, e o Sevilla, em casa.

Real Madrid, atual campeão, também é favorito

O atual campeão da Champions, Real Madrid, também garantiu o seu lugar na próxima fase da maior competição de clubes na Europa. Pelo grupo F, o elenco espanhol está em primeiro lugar com 10 pontos, ou seja, contabiliza três vitórias e um empate diante do Shakhtar, Celtic e RB Leipzig.

Na quarta rodada, o Real empatou com o Shakhtar fora de casa, mas, pelo resultado entre RB Leipzig e Celtic, o Real garantiu-se nas oitavas de maneira antecipada.

Para as próximas duas rodadas, terá pela frente o RB Leipzig, fora de casa, e o Celtic no Santiago Bernabéu.

Quem ainda pode se classificar?

Restam onze vagas para as oitavas de final na Champions League. Com apenas duas rodadas na fase de grupos, as equipes deverão manter o melhor dentro de campo até o último minuto dos confrontos se quiserem chegar até a próxima fase.

Estão no caminho pela classificação os times de Liverpool, pelo grupo A, com nove pontos, seis de diferença com o Ajax, terceiro colocado. Outros que também devem se classificar na penúltima roda é a Inter de Milão, que empatou com o Barcelona mas continua na vice-liderança.

O Borussia Dortmund, com cinco na diferença com o Sevilla, terceiro colocado, também deve brigar pela vaga na quinta rodada da competição. No grupo H, entretanto, PSG e Benfica disputam ponto a ponto a liderança.

Quantas rodadas ainda faltam na Champions 2022/23?

Faltam apenas duas rodadas para acabar a fase de grupos na Champions League. O torneio de futebol será retomado no dia 26 de outubro, com a quinta rodada entre as trinta e duas equipes.

Na reta final da temporada, os participantes brigam pelas vagas remanescentes com a oportunidade de disputarem as oitavas de final. São dezesseis classificações entre os times, a primeira fase do mata-mata.

Confira o calendário completo da Champions, incluindo a final.

SORTEIOS:

Rodada de 16: 7 de novembro de 2022

Quartas de final e semifinais: 17 de março de 2023

FASE DE GRUPOS

Quarta rodada: 11e 12 de outubro

Quinta rodada: 25 e 26 de outubro

Sexta rodada: 1 e 2 de novembro

Sorteio das oitavas de final: 7 de novembro

OITAVAS DE FINAL

Rodada das oitavas de final: 14, 15, 21 e 22 de fevereiro e 7, 8, 14 e 15 de março de 2023

QUARTAS DE FINAL

Quartas de final: 12 e 11 e 19 e 18 de abril de 2023

SEMIFINAL

Semifinais: 9 e 10 e 16 e 17 de maio de 2023

FINAL

Final: 10 de junho de 2023

