Jogo do Bayern de Munique hoje onde vai passar e horário (12/10/2022)

Se vencer nesta quarta, o Bayern se classifica para as oitavas de final da Champions! O elenco enfrenta o Viktoria Plzen pela quarta rodada do grupo C, às 16h (Horário de Brasília), na Doosan Arena. Para não perder nenhum lance, saiba onde vai passar o jogo do Bayern de Munique hoje.

O Bayern depende de si mesmo para garantir a vitória e assim avançar até a próxima fase.

Onde vai passar jogo do Bayern de Munique hoje

O jogo do Bayern de Munique hoje tem transmissão do HBO Max, serviço de streaming, às 16h (Horário de Brasília), ao vivo para todo o Brasil.

Sem transmissão pela TV, a única maneira do torcedor acompanhar o embate entre Viktoria Plzen e Bayern de Munique nesta quarta-feira será pelo HBO Max, plataforma de streaming.

Por valores entre R$ 19,90 até R$ 27,90 ao mês, o torcedor tem acesso completo à filmes, séries, desenhos e todos os jogos da Champions League, da fase de grupos até a final do torneio.

Dá para assistir o HBO Max pelo celular, tablet, computador e smartv.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Doosan Arena

Onde assistir: HBO Max

Arbitragem: Bartosz Frankowski

VAR: Pol van Boekel

Escalações de Viktoria Plzen x Bayern de Munique

O Viktoria não venceu nenhum dos três confrontos que disputou até aqui na Champions. Sem pontos marcados, o elenco segue sem qualquer chance de se classificar até a próxima fase da competição. Por isso, a única esperança é vencer os próximos jogos, torcer contra o Barcelona e tentar uma vaga nos playoffs da Liga Europa.

Ao jogo desta quarta-feira, o Plzen não poderá contar com Sykora e Stanek, segundo o site oficial da UEFA informou.

Escalação do Viktoria Plzen: Tvrdon; Havel, Pernica, Hejda, Jemelka; Kalvach, Bucha; Kopic, Vlkanova, Mosquera; Chory.

O Bayer, por outro lado, mantém 100% de aproveitamento ao ocupar a liderança do grupo C com 9 pontos, conquistados em três vitórias. Se vencer a partida desta quarta-feira, o time bávaro avança de maneira direta até as oitavas de final.

O técnico Julian Nagelsmann tem uma extensa lista de desfalques em seu plantel. Davies, Hernández, o goleiro Neuer, Musiala, Sarr, De Ligt e Gnabry estão lesionados, como indicou o boletim do site da UEFA.

Escalação do Bayern de Munique: Ulreich; Mazraoui, Pavard, Upamecano, Stanišić; Kimmich, Goretzka; Coman, Müller, Sané e Mané.

Agenda dos jogos da Champions hoje

Além do jogo entre Plzen e Bayern de Munique, a bola vai rolar também em outros sete embates nesta quarta-feira, 12 de outubro. Todos os duelos são válidos pela quarta rodada da fase de grupos.

Por isso, confira onde assistir cada um deles.

Atlético de Madrid x Club Brugge – 13h45 (TNT e HBO Max)

Napoli x Ajax – 13h45 (Space e HBO Max)

Sporting x Olympique – 16h (HBO Max)

Rangers x Liverpool – 16h (HBO Max)

Bayer Leverkusen x Porto – 16h (HBO Max)

Viktoria Plzen x Bayern de Munique – 16h (HBO Max)

Barcelona x Inter de Milão – 16h (TNT e HBO Max)

Tottenham x Eintracht Frankfurt – 16h (Space e HBO Max)

