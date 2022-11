Onde assistir jogo do Benfica hoje na Champions e horário (02/11/22)

Nesta quarta-feira, Maccabi Haifa e Benfica se enfrentam pela sexta e última rodada do grupo H, no Estádio Sammy Ofer, em Israel. O jogo do Benfica hoje começa às 17h (horário de Brasília), com os portugueses já classificados para as oitavas e os israelenses na busca pela vaga da Liga Europa.

Quer saber onde assistir ao jogo do Benfica hoje? Confira as informações no texto que o portal DCI preparou.

Onde assistir jogo do Benfica hoje na Champions

O HBO Max vai transmitir o jogo do Benfica hoje na Champions às 17h (horário de Brasília), para todos os estados do Brasil ao vivo nesta quarta-feira.

Para assistir ao jogo de hoje o torcedor terá que acessar a plataforma de streaming HBO Max, disponível para assinantes entre o celular, tablet, computador ou smartv se o aparelho for compatível.

Nenhum canal na TV vai transmitir a partida na última rodada.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Sammy Ofer, em Haifa, Israel.

TV: Sem transmissão

Online: HBO Max no aplicativo ou site www.hbomax.com

Arbitragem: Anthony Taylor

Como vem Maccabi Haifa e Benfica no jogo de hoje?

O Maccabi tentou ser a zebra da vez na Champions, mas viu o seu plano falhar ao perder quatro partidas e vencer só uma vez, a Juventus na quarta rodada. Em último lugar com 3 pontos conquistados, o time de Israel precisa vencer o seu jogo contra o Benfica e torcer por uma derrota da equipe italiana que enfrenta o PSG em casa.

Os anfitriões não poderão contar com Haziza, Sundgren e Podgoreanu. Segundo o site da UEFA, todos estão lesionados e em trabalho de recuperação.

Provável escalação do Maccabi Haifa: Cohen; Goldberg, Seck, Batubinsika; Cornud, Lavi, Mohamed, Atzili; Tchibota, Pierrot, David

Do outro lado, o Benfica já está garantido nas oitavas de final da Champions. O jogo desta quarta-feira vai determinar somente quem termina a fase de grupos na liderança do grupo H. Com 11 pontos em segundo lugar, o time português precisa vencer e torcer por uma vitória da Juventus ou empate.

Se o Benfica perder, aí avança como vice-líder para integrar o segundo pote.

Os portugueses, por outro lado, não terãoFernandez, suspenso, e Morato por lesão.

Provável escalação do Benfica: Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo; Aursnes, Florentino; Neres, Rafa Silva, João Mário; Gonçalo Ramos

Quais são os jogos da Champions League hoje?

Sete jogos na fase de grupos serão disputados nesta quarta-feira, o2 de novembro, pela sexta e última rodada da Champions League.

Organizada pela UEFA, a competição reúne trinta e duas equipes dos mais diferentes países do continente europeu.

Confiar os jogos de hoje e onde assistir cada um deles ao vivo.

14h45:

Real Madrid x Celtic (TNT e HBO Max)

Shakhtar Donetsk x RB Leipzig (Space e HBO Max)

17h:

Milan x RB Salzburg (Space e HBO Max)

Maccabi Haifa x Benfica (HBO Max)

Copenhague x Borussia Dortmund

Manchester City x Sevilla (HBO Max)

Juventus x PSG (TNT e HBO Max)

Chelsea x Dínamo (HBO Max)

