Jogo do Benfica hoje: onde vai passar Real Sociedad x Benfica - 08/11

Com o retorno de Di Maria ao esquadrão, o Benfica vai buscar o seu primeiro ponto na Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira, 08 de novembro, o jogo do Benfica vai ser contra o Real Sociedad na quarta rodada do grupo D, às 14h45 (de Brasília) no Estádio Anoeta.

Quem vai transmitir o jogo do Benfica hoje na Champions?

A TNT transmite na TV paga o jogo do Benfica na Champions League hoje para todo o país. O pré-jogo no canal pago começa às 13h30, com repórteres direto da Espanha. Quem é assinante HBO Max, serviço de streaming, também pode assistir a partida da Champions nesta quarta-feira.

Os direitos de transmissão da Liga dos Campeões pertencem exclusivamente ao grupo Turner, isto é, os canais TNT e Space no Brasil. O SBT, na TV aberta, é a única emissora que também detém os direitos do torneio, podendo passar um jogo por rodada sempre às terças.

O HBO Max, serviço de streaming, está disponível no site www.hbomax.com e no aplicativo.

Horário: 14h45 (de Brasília)

Local: Estádio Anoeta, na Espanha

Árbitro: Anthony Taylor (ING)

Onde assistir: TNT e HBO Max

Como vem Real Sociedad para o jogo de hoje?

Após a derrota para o Barcelona por 1 x 0, no Campeonato Espanhol, o Real Sociedad do técnico Imanol Alguacil se concentra no duelo desta quarta-feira para manter a liderança no grupo D, com sete pontos. Se vencer o Benfica o clube basco fica próximo de conquistar a classificação para a próxima etapa.

O time espanhol soma sete pontos no grupo com duas vitórias, contra Salzburg e Benfica, e um empate diante da Inter de Milão na rodada de estreia. No duelo contra o Benfica, em Portugal, os dois times jogaram bem, mas foi o Real Sociedad quem abriu o placar no segundo tempo com Méndez.

No Campeonato Espanhol, o Real Sociedad aparece em sétimo lugar com 19 pontos, conquistados em cinco vitórias, quatro empates e três derrotas, 12 pontos atrás do líder Girona.

Para o jogo de hoje, Imanol Alguacil não terá Tierney devido a problemas musculares.

Escalação do Real Sociedad: Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Munoz; Méndez, Zubimendi, Merino; Barrenetxea, Kubo e Oyarzabal.

Últimos jogos do Real Sociedad:

29/10, Campeonato Espanhol - Rayo Vallecano 2 x 2 Real Sociedad

01/11, Copa do Rei - Buñol 0 x 1 Real Sociedad

04/11, Campeonato Espanhol - Real Sociedad 0 x 1 Barcelona

Como vem o Benfica para o jogo de hoje?

O Benfica ainda não pontuou na fase de grupos da Champions League. O elenco de Roger Schmidt aflige-se na lanterna do grupo D sem pontos marcados após perder os três jogos que disputou. Diferente da temporada passada, onde alcançou as quartas de final, as Águias tem grandes dificuldades em campo este ano que precisam resolver.

Di Maria, principal jogador do elenco, está de volta ao time depois de desfalcar os portugueses no primeiro jogo contra o Real Sociedad. O problema é que o time tem muitos setores que ainda precisa consertar e, enquanto isso, pode não conseguir acertar o passo a tempo para buscar uma chance de classificação até a próxima fase.

No Campeonato Português, o Benfica é o vice-líder com 25 pontos, somados em oito vitórias, um empate e um derrota, atrás do Sporting com três pontos a menos. No próximo domingo, os dois farão um confronto direto pela liderança.

O regresso de Di Maria é o principal destaque do Benfica. Bah, Bernat, Orkan Kökçü e David Neres não podem jogar porque se recuperam de lesão.

Escalação do Benfica: Trubin; António Silva, Otamendi, Morato; João Neves, Florentino, João Mário, Aursnes; Rafa Silva, Di María e Gonçalo Guedes.

Últimos jogos do Benfica:

28/10, Campeonato Português - Benfica 1 x 1 Casa Pia

31/10, Taça da Liga - Arouca 0 x 2 Benfica

04/11, Campeonato Português - Chaves 0 x 2 Benfica

Grupo do Benfica

Real Sociedad e Inter de Milão estão empatados com sete pontos, mas é o clube basco que assume a liderança do grupo D da Liga dos Campeões por ter a vantagem no saldo de gols. Os dois somam duas vitórias e um empate, mas é o time espanhol que garante a primeira posição.

O RB Salzburg é o terceiro colocado com três pontos, próximo da classificação à segunda fase da Liga Europa, enquanto o Benfica amarga a lanterna sem pontos marcados.

Na fase de grupos da Champions, os critérios de desempate são a) confronto direto, b) saldo de gols, c) número de gols marcados, d) diferença de gols marcados, e) gols como visitante, f) maior número de vitórias, g) vitórias fora de casa, h) menos cartões amarelos e vermelhos, i) coeficiente.

GRUPO D DA CHAMPIONS LEAGUE

1) Real Sociedad - 7 pontos (duas vitórias e um empate)

2) Inter de Milão - 7 pontos (duas vitórias e um empate)

3) RB Salzburg - 3 pontos (uma vitória e duas derrotas)

4) Benfica - 0 pontos (três derrotas)

Quando é o sorteio das oitavas de final?

O sorteio das oitavas de final da Champions League está marcado para 18 de dezembro, logo após o fim da fase de grupos. O evento acontece em Nyon, na Suíça, na sede da UEFA, e possui transmissão do SBT, TNT e na plataforma HBO Max.

Para o sorteio das oitavas de final, as 16 equipes são divididas em dois potes: o pote 1 traz os clubes que terminaram em primeiro em seus respectivos grupos, e o pote 2 os segundos colocados. No sorteio, o apresentador tira uma bolinha no primeiro pote e depois do segundo, formando assim os confrontos das oitavas de final.

A principal restrição para o sorteio das oitavas de final é que times do mesmo país não podem se enfrentar. Além disso, times que terminaram em primeiro na fase de grupos terão a vantagem de fazer o jogo de volta em casa.

Os terceiros lugares dos grupos da Champions se classificam para a segunda fase da Liga Europa.

