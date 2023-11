Benfica x Sporting: onde vai passar o jogo do Benfica hoje - 12/11

É dia de clássico português! Neste domingo, 12 de novembro, o líder Sporting fica frente à frente com o Benfica, atual vice-líder do Campeonato Português, em confronto que pode indicar o novo primeiro colocado. O jogo do Benfica vai ser no Estádio da Luz, em Lisboa, com início às 17h30 (de Brasília).

Quem vai transmitir o jogo do Benfica hoje ao vivo?

Sem transmissão em canais de TV, a única forma de acompanhar o jogo do Benfica e Sporting é pelo Star Plus, serviço de streaming por assinatura. A partida começa às 17h30, horário de Brasília, e pode ser assistida no notebook ou no aplicativo do celular ou smartv.

Os direitos de transmissão do Campeonato Português pertencem ao grupo Disney, em especial os canais ESPN, mas a emissora optou por não exibir o clássico português neste domingo, dando exclusividade para a plataforma Star Plus.

O duelo entre Benfica e Sporting, válido pela 11ª rodada, vai definir o novo líder da Liga Portugal.

Data : domingo, 12 de novembro de 2023

: domingo, 12 de novembro de 2023 Horário : 17h30 (de Brasília)

: 17h30 (de Brasília) Local : Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal

: Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal Onde assistir: Star +

Qual é a escalação de Benfica x Sporting hoje?

Com a derrota para o Real Sociedad no meio da semana, o Benfica está desclassificado da Liga dos Campeões porque não conseguiu marcar nenhum ponto em quatro rodadas. No Campeonato Português, o atual campeão ocupa a segunda posição com 25 pontos, somados em oito triunfos, um empate e uma derrota.

Roger Schmidt, técnico do Benfica, não terá Bah, David Neres e Kokçu para o clássico.

O Sporting, por outro lado, segue na segunda posição do grupo D, na Liga Europa, com sete pontos. No Campeonato Português faz uma boa campanha com nove vitórias e um empate até aqui, com 28 pontos, em primeiro lugar. O time vem de triunfo em cima do Estrela Amadora.

O treinador Rúben Amorim tem os desfalques de Catamo e Morita no jogo de hoje.

Escalação do jogo do Benfica hoje: Trubin; Antonio Silva, Otamendi, Morato; Aursnes, Florentino, João Mário; João Neves, Rafa, Di Maria; Musa.

Escalação do jogo do Sporting hoje: Adán; Inácio, Coates, Diomande; Esgaio, Daniel Bragança, Nuno Santos, Hjulmand; Pote, Gyokeres e Paulinho.

Como funciona o Campeonato Português?

Para acompanhar a ascensão do futebol ao redor do globo, a Federação Portuguesa de Futebol decidiu criar o Campeonato Português em 1934, também chamada de Primeira Liga. Com apenas oito equipes sob o sistema de pontos corridos, o Porto conquistou o seu primeiro título nacional.

Hoje, o Campeonato Português engloba 18 times das mais diferentes regiões do país. Similar aos outros torneios nacionais da Europa, a competição também é disputada em pontos corridos, onde os clubes se enfrentam duas vezes na temporada.

No primeiro turno, por exemplo, o Benfica joga contra todos os outros 17 oponentes como mandante ou visitante. Já no returno, o Benfica enfrenta novamente os 17 times, mas com o mando de campo invertido. Cada vitória dá três pontos, enquanto o empate garante um para os dois lados.

Ao fim do campeonato, o primeiro colocado é declarado o campeão português.

Classificação atualizada até a 11ª rodada

1) Sporting - 28 pontos

2) Benfica - 25 pontos

3) Porto - 22 pontos

4) Brga - 20 pontos

5) Vitória SC - 19 pontos

6) Moreirense - 17 pontos

7) Boavista - 15 pontos

8) Famalicão - 15 pontos

9) Portimonense - 14 pontos

10) Farense - 13 pontos

11) Estrela Amadora - 11 pontos

12) Gil Vicente - 10 pontos

13) Estoril - 10 pontos

14) Casa Pia - 10 pontos

15) Vizela - 9 pontos

16) Rio Ave - 8 pontos

17) Chaves - 7 pontos

18) Arouca - 6 pontos

Leia também:

Saiba quantas Champions o Benfica tem