Jogo do Borussia Dortmund hoje onde assistir e horário Champions (5/10)

Equipe alemã do Borussia Dortmund enfrenta o Sevilla nesta quarta-feira, com transmissão ao vivo online

Pela terceira rodada do grupo G da Champions, o Borussia Dortmund visita o Sevilla nesta quarta-feira, 5 de outubro, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán. Confira todas as informações do jogo do Borussia Dortmund hoje onde assistir ao vivo no texto a seguir.

Leia também:

Jogo do Borussia Dortmund hoje onde assistir ao vivo

O jogo do Borussia Dortmund hoje tem transmissão do HBO Max, streaming, a partir das 16h (horário de Brasília), em todo o Brasil ao vivo.

Para a infelicidade do torcedor, o jogo da Champions League não vai passar em nenhum canal de TV. Isso porque a emissora responsável pelos direitos de imagem optou por exibir a partida somente via online.

Isso significa que a única maneira de acompanhar o jogo do Borussia Dortmund hoje vai ser no HBO Max, serviço de streaming para assinantes. Disponível em pacotes R$ 19,90 ou R$ 27,90 ao mês, o torcedor terá acesso à jogos de futebol, séries, filmes e muito entretenimento.

A plataforma pode ser sintonizada através do celular, tablet, computador e smartv.

Informações do jogo do Sevilla x Borussia Dortmund hoje:

Data: 05/10/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Árbitro: Maurizio Mariani

Local: Estádio Ramón Sánchez Pizjuán

Onde assistir: HBO Max

Últimos jogos do Borussia Dortmund x Sevilla

Borussia Dortmund 2 x 2 Sevilla

Sevilla 2 x 3 Borussia Dortmund

Sevilla 2 x 2 Borussia Dortmund

Confira como foi uma das últimas partidas.



+ 8 artistas do Nordeste para você conhecer e deixar sua cultura mais rica

Escalação do jogo do Manchester City hoje

Escalação do Sevilla: Bounou; Jesús Navas, Gudelj, Nianzou, Alex Telles; Jordán, Delaney, Rakitić; Lamela, Isco e Dolberg.

Escalação do Borussia Dortmund: Meyer; Meunier, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro; Bellingham, Salih Özcan; Adeyemi, Brandt, Malen; Modeste.

O Sevilla entra em campo nesta quarta-feira para buscar a sua primeira vitória na Champions League. Conhecido por disputar todos os anos a Liga Europa, o time espanhol quer fazer diferente este ano. Em terceiro lugar no grupo G com apenas um ponto, o time pode incomodar o Manchester e o próprio Borussia se vencer em casa nesta quarta, com o auxílio da sua torcida.

Do outro lado, o Dortmund permanece na vice-liderança com 3 pontos, conquistados em uma vitória e uma derrota, para o Manchester City, entre as duas rodadas disputadas até aqui. O elenco alemão pode tomar a liderança dos ingleses se vencer fora de casa hoje e uma zebra acontecer no duelo contra o Manchester e o Copenhague.

+Quem é o dono do Manchester City? Conheça a história do sheik

Quando vai começar as oitavas de final da Champions?

As oitavas de final da Champions League estão marcadas para o dia 14 de fevereiro de 2023, onde as dezesseis equipes classificadas disputarão em oito confrontos.

Somente os dois primeiros de cada grupo na Liga dos Campeões avançam para as oitavas de final, enquanto o terceiro colocado se dirige até os playoffs da Liga Europa na temporada. As oitavas são disputadas em jogos de ida e volta, mas sem gol fora de casa.

Quem obter a maior soma de gols se classifica para as quartas de final. Por isso, confira o calendário do mata-mata na edição da Champions.

OITAVAS DE FINAL

Rodada das oitavas de final: 14, 15, 21 e 22 de fevereiro e 7, 8, 14 e 15 de março de 2023

QUARTAS DE FINAL

Quartas de final: 12 e 11 e 19 e 18 de abril de 2023

SEMIFINAL

Semifinais: 9 e 10 e 16 e 17 de maio de 2023

FINAL

Final: 10 de junho de 2023

Você também vai gostar de ler: Relembre o primeiro rebaixamento do Vasco no Campeonato Brasileiro