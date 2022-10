Jogo do Liverpool hoje onde vai passar ao vivo e horário – 12/10

Pela quarta rodada do grupo A, as equipes de Rangers e Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h (Horário de Brasília), no Ibrox Stadium, na Escócia. Com transmissão ao vivo, descubra onde vai passar o jogo do Liverpool hoje para todo o Brasil.

O Liverpool se mantém na segunda posição com 6 pontos, enquanto o Rangers segue na lanterna sem pontos.

Onde assistir jogo do Liverpool hoje na Champions

O HBO Max é onde vai passar o jogo do Liverpool hoje, às 16h (Horário de Brasília), com transmissão exclusiva para todo o Brasil ao vivo.

A paritda não vai passar em nenhum canal de televisão nesta quarta-feira. A única oportunidade para o torcedor acompanhar o duelo vai ser no HBO Max, serviço de streaming por assinatura.

Se você já é assinante, tem acesso completo no aplicativo apenas com e-mail e a senha, disponível pelo celular, tablet, computador e smartv. Mas para torna-se membro dá para encontrar todos os pacotes entre R$ 19,90 até R$ 27,90 ao mês pelo site www.hbomax.com.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Ibrox Stadium, na Escócia

Onde assistir: HBO Max

Arbitragem: Slavko Vincic

VAR: Matej Jug

Escalação do jogo do Liverpool hoje

Com seis pontos conquistados, o Liverpool está em segundo lugar no grupo A. Se vencer a partida desta quarta-feira, o time inglês poderá brigar pela liderança e quem sabe brigar com o Napoli. No jogo contra os escoceses, é o grande favorito no duelo. Pelo Campeonato Inglês, ocupa a décima posição com dez pontos.

Os escoceses, segundo o site da UEFA, não poderão contar com Lawrence e Souttar.

Do outro lado, o Rangers ainda não conquistou nenhum ponto na Champions e, por isso, terá de se esforçar para buscar a sua primeira vitória e, quem sabe, lutar por uma vaga até a próxima fase da competição. Enquanto isso, precisa torcer por tropeços do Ajax.

O técnico Klopp não poderá contar com Alexander-Arnold, Luis Díaz, Matip e Arthur, lesionados segundo o site da UEFA para o jogo desta quarta-feira.

Escalação do Rangers: McGregor; Tavernier, Goldson, Davies, Barišić; Tillman, Davis, Lundstram; Sakala, Colak e Kent.

Escalação do Liverpool: Alisson Becker; Gomez, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Henderson, Thiago Alcántara; Salah, Firmino, Carvalho e Darwin Núñez.

Jogos da Champions hoje

Oito confrontos serão realizados nesta quarta-feira, 12 de outubro, pela quarta rodada da fase de grupos na Champions League.

Confira cada um dos jogos de hoje.

Atlético de Madrid x Club Brugge – 13h45 (TNT e HBO Max)

Napoli x Ajax – 13h45 (Space e HBO Max)

Sporting x Olympique – 16h (HBO Max)

Rangers x Liverpool – 16h (HBO Max)

Bayer Leverkusen x Porto – 16h (HBO Max)

Viktoria Plzen x Bayern de Munique – 16h (HBO Max)

Barcelona x Inter de Milão – 16h (TNT e HBO Max)

Tottenham x Eintracht Frankfurt – 16h (Space e HBO Max)

