Onde assistir Arsenal x Liverpool ao vivo online hoje e horário – 19/10

Equipes disputam o clássico na décima rodada do Campeonato Inglês neste domingo, com transmissão ao vivo

É dia de clássico no futebol inglês! Neste domingo, as equipes de Arsenal e Liverpool se enfrentam pela décima rodada da Premier League, às 12h30 (Horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres. Quer saber onde assistir Arsenal x Liverpool ao vivo online hoje? Confira todas as informações a seguir.

Após a vitória do City ontem, o Arsenal caiu para a segunda posição da tabela. Porém, se vencer no clássico deste domingo retoma a liderança com a vantagem de um ponto para o elenco de Guardiola. Os Gunners contam com 21 pontos com sete vitórias e uma derrota, com uma das melhores campanhas da temporada. Na última quinta-feira, venceu o Bodo/Glimt na terceira rodada da Liga Europa.

Do outro lado, o Liverpool também vem de vitória diante do Rangers na Champions League durante a semana. Pelo Campeonato Inglês, aparece na oitava posição com 10 pontos, conquistados em duas vitórias, quatro empates e uma derrota. Sob o comando de Klopp, o clube vem deixando a desejar.

Onde assistir Arsenal x Liverpool ao vivo online hoje

O jogo do Arsenal e Liverpool hoje vai passar na ESPN e Star+, a partir das 12h30 (Horário de Brasília), para todo o Brasil ao vivo.

Se você é assinante da TV fechada, pode acompanhar ao clássico inglês neste domingo através do canal da ESPN, disponível em todas as operadoras como a Sky, Claro, Vivo e Oi. Entre em contato com a plataforma para obtê-lo em sua programação.

Para assistir online, aí apenas o Star + é quem transmite o duelo inglês. Por R$ 32,90 até R$ 55,90 por mês, o torcedor tem direito aos jogos de futebol, canais de entretenimento, filmes e séries exclusivas na plataforma, disponível para assistir através do aplicativo pelo celular, tablet, computador e smartv.

ARSENAL X LIVERPOOL:

Horário: 12h30 (Horário de Brasília)

Local: Emirates Stadium, em Londres.

Onde assistir: ESPN e Star +

Prováveis escalações de Arsenal x Liverpool hoje

De acordo com o boletim médico divulgado pelo Arsenal, os jogadores Rowe e Elneny são os únicos que continuam fora por lesões.

De acordo com o portal WhoScored, a escalação do Arsenal para hoje vai ser: Ramsdale; Zinchenko, Saliba, White, Gabriel Magalhães; Xhaka, Partey, Odegaard, Gabriel Martinelli; Saka e Gabriel Jesus.

O Liverpool confirmou através do site oficial que Curtis Jones pode estar disponível neste domingo, assim como Andy Robertson, que está próximo da volta. Já o brasileiro Arthur Melo sofreu uma lesão e está fora.

Também estão fora Naby Keita e Alex Oxlade-Chamberlain.

Para o portal WhoScore, de estatísticas, a Escalação do Liverpool hoje: Alisson; Matip, Van Dijk, Alexander-Arnold, Tsimikas; Thiago, Díaz, Henderson; Salah, Roberto Firmino e Nuñez.

Arsenal x Liverpool últimos jogos

A última partida entre Liverpool e Arsenal aconteceu em 16 de março de 2022, na temporada passada, válida pela 27ª rodada do Campeonato Inglês. Com o placar de 2 x 0, a equipe do Liverpool levou a melhor no clássico.

Em toda a história do confronto inglês, os dois se enfrentaram em 164 oportunidades, com vantagem para o Liverpool em 66 vitórias, com quarenta e oito empates e 50 triunfos aos Gunners.

No quesito gols, são 247 ao Liverpool e 205 gols ao Arsenal.

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida.



