Onde vai passar jogo do Liverpool hoje: horário e escalação (04/10/22)

Vice-líder no grupo A da Champions League, o Liverpool enfrenta o lanterna Rangers nesta terça-feira, a partir das 16h (Horário de Brasília), no Anfield, pela terceira rodada da competição. Saiba onde vai passar jogo do Liverpool hoje ao vivo para todo o país.

O jogo do Liverpool hoje tem transmissão no HBO Max, às 16h (Horário de Brasília), para todos os estados do Brasil ao vivo.

Sem qualquer tipo de transmissão pela TV, o jogo do Liverpool e Rangers nesta terça-feira só vai passar no serviço de streaming HBO Max, disponível em aplicativos do celular, tablet, computador e smartv.

Para obter toda a programação da plataforma, o torcedor deve obter o melhor pacote ao seu bolso por valores entre R$ 19,90 até R$ 27,90 por mês.

LIVERPOOL X RANGERS:

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Anfield, em Liverpool, na Inglaterra

Arbitragem: Clément Turpin

VAR: Jérôme Brisard

Liverpool tem três pontos na Liga dos Campeões

Após o empate por 3 a 3 contra o Brighton no fim de semana, o Liverpool se prepara para a importante disputa na Champions League. No grupo A, o time vermelho está em segundo lugar com 3 pontos, conquistados em uma vitória e uma derrota na primeira fase do torneio. Se vencer e o Napoli perder, a equipe pode ocupar a liderança se descontar a diferença no saldo de gols.

No Campeonato Inglês, está em nono lugar com 10 pontos. Para o duelo de hoje, Robertson, Ramsay e Jones, lesionados, estão fora.

Escalação do Liverpool pro jogo de hoje: Alisson Becker; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Elliott, Fabinho, Thiago Alcántara; Salah, Firmino e Luis Díaz.

Rangers não tem pontos na Champions

Enquanto isso, o Rangers não poderá assumir a liderança se vencer o Liverpool, mas conquista a sua primeira vitória no grupo A para, consequentemente, seguir vivo na briga pela classificação até as oitavas de final. Sem pontos marcados, perdeu os dois confrontos que jogou até aqui.

No Campeonato Escocês, está em segundo lugar com 19 pontos na classificação. Para o jogo de hoje, não poderá ter Sands, suspenso, e Lawrence, Souttar, Helander e Hagi.

Provável escalação do Rangers: McGregor; Lundstram, Goldson, Davies; Tavernier, Arfield, Davis, Jack, Barišić; Kent e Colak.

