Jogo do PSG x Bayern: assistir online hoje (08/03/23)

Tem decisão importante para o Paris Saint-Germain. Nesta quarta-feira, 8/3, o elenco parisiense enfrenta o Bayern de Munique pelo embate de volta nas oitavas de final da Champions League. Com início às 17h (Horário de Brasília), o jogo do PSG hoje vai ser na Allianz Arena, em Munique. Quem vai se dar bem e ficar com a vaga?

O jogo do Bayern x PSG hoje tem transmissão no HBO Max, serviço de streaming. Confira todos os detalhes e como assistir ao vivo a decisão na Liga dos Campeões.

Do que o PSG precisa para se classificar nas quartas da Champions

Dá para assistir o jogo do PSG de graça?

Não é possível assistir o jogo do PSG hoje na Champions de graça. A partida vai passar com exclusividade no HBO Max, serviço de streaming de entretenimento e esportes, o que significa que apenas quem é assinantes tem acesso à plataforma.

Ser assinante de uma plataforma de streaming significa pagar o valor oferecido pelo serviço todos os meses ou anualmente. Para se tornar membro da rede basta acessar o site (www.hbomax.com), encontrar a sessão de pacotes e escolher o melhor valor ao seu bolso.

Como assistir Bayern x PSG hoje online

Para assistir ao jogo entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain hoje, lembre-se que é preciso ser assinante do serviço de streaming HBO Max. Caso contrário, não dá para acompanhar a decisão na Champions League.

A plataforma está disponível no site, pelo computador, além da smartv (Samsung, LG, Roku, Android TV, Apple TV e Chromecast), videogames, smartphones e tablets.

Três opções de Multitelas no HBO Max estão disponíveis para assinatura: R$ 27,90 por um mês, R$ 74,90 por três meses e R$ 239,90 por doze meses, com todos os dispositivos.

Agora que você já sabe como funciona, confira o passo a passo para acessar o HBO Max com o jogo do PSG hoje.

1) Para quem é assinante do HBO Max, basta acessar o site ou o aplicativo do HBO Max no seu celular ou outro dispositivo móvel, o sistema é o mesmo em todas as opções.

Clique no menu localizado na parte de cima e depois em "entrar na conta".

2) Na sequência, preencha com os dados da sua conta de usuário no HBO Max, com email e senha. Ao terminar, clique em "Entrar".

3) Ao entrar na sua conta do HBO Max, você vai ver o anúncio do jogo do Bayern x PSG. Clique no banner e, na sequência, no play em branco que aparece logo abaixo dos ícones dos times.

Depois, no horário de início da partida, é só assistir por onde e como quiser.

Em que canal vai passar o jogo do PSG hoje?

O jogo do PSG contra o Bayern não vai passar em nenhum canal de televisão. A única maneira de assistir é no HBO Max, plataforma de streaming para assinantes. Dá para sintonizar no computador, celular, tablet ou smartv.

Os canais TNT e Space são detentores dos direitos de transmissão da Champions no Brasil, ou seja, eles decidem quais partidas vão passar na TV e onde cada uma delas serão exibidas. Nesta quarta-feira, para manter a exclusividade do clássico internacional de futebol, a empresa optou por deixar só no streaming.

É importante ressaltar que os canais só estão disponíveis na TV paga. Na televisão aberta é o SBT quem tem os direitos de transmissão, mas só pode exibir um duelo por rodada na terça-feira.

Situação das equipes

De um lado, o Bayern de Munique com a vantagem do primeiro jogo. Do outro, o Paris Saint-Germain que precisa da vitória de qualquer maneira para carimbar o seu passaporte até as quartas de final.

No primeiro jogo das oitavas, o Bayern venceu o PSG por 1 x 0, gol de Coman, no Parc des Princes. Nesta quarta, o time só precisa de um empate para se classificar, além da vitória por qualquer resultado.

Enquanto isso, o clube da capital parisiense tem que ganhar por dois gols ou mais de diferença para avançar de fase no campeonato da UEFA. Se a soma dos dois placares der empate, aí a prorrogação é necessária. Se a igualdade permanecer, aí é a disputa de pênaltis que vai definir quem segue vivo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paris Saint-Germain (@psg)

Você também vai gostar de ler:

História do PSG: como o clube francês alcançou o topo