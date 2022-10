Onde assistir RB Salzburg x Dínamo ao vivo hoje e horário – 05/10

Pela terceira rodada do grupo E na Champions League, as equipes de RB Salzburg e Dínamo Zagreb disputam nesta quarta-feira, a partir das 13h45 (Horário de Brasília), na Red Bull Arena, na Áustria. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir RB Salzburg x Dínamo ao vivo hoje

Leia também:

Onde assistir RB Salzburg x Dínamo ao vivo hoje

O jogo do RB Salzburg e Dínamo Zagreb hoje vai passar no Space e HBO Max, às 13h45 (horário de Brasília), disponível para todo o Brasil ao vivo.

Apenas pela TV fechada, o canal do Space é o grande responsável por exibir as emoções do embate nesta quarta-feira, pela terceira rodada da Champions League. Para obter a emissora na programação o torcedor deve entrar em contato com a operadora.

Não é assinante da TV fechada? Relaxe, você pode assistir também pelo HBO Max, se for assinante da plataforma de streaming.

Informações do jogo do RB Salzburg x Dínamo hoje:

Data: 05/10/2022

Horário: 13h45 (Horário de Brasília)

Árbitro: Andris Treimanis

Local: Red Bull Arena, na Áustria

Onde assistir jogo de hoje: Space e HBO Max

Como estão as equipes de RB Salzburg x Dínamo

Com dois empates, o RB Salzburg se mantém na terceira posição do grupo com apenas dois pontos conquistados até aqui. Se vencer nesta quarta-feira, o elenco poderá brigar pela liderança da classificação na Champions e, quem sabe, se garantir até a próxima fase.

O plantel dos jogadores não poderá contar com Fernando e Kameri.

Escalação do RB Salzburg: Kohn; Dedic, Pavlovic, Wober, Ulmer; Seiwald; Capaldo, Sucic, Kjærgaard; Okafor e Sesko.

Do outro lado, o Dínamo se mantém na vice-liderança com 3 pontos, conquistados em uma vitória e uma derrota na competição internacional. Mesmo fora de casa, o time croata promete dar o melhor para levar os três pontos para casa e, consequentemente, seguir vivo na briga até as oitavas de final.

Sutalo é o único desfalque.

Escalação do Dínamo: Livakovic; Moharrami, Ristovski, J. Sutalo, Perić, Ljubicic; Ademi, Ivanusec, Misic; Orsic e Petkovic.

Jogos da terceira rodada na Champions

Confira quais são e onde assistir ao vivo.

13h45: RB Salzburg x Dínamo Zagreb (Space e HBO Max)

13h45: RB Leipzig x Celtic (TNT e HBO Max)

16h: Chelsea x Milan (Space e HBO Max)

16h: Real Madrid x Shakhtar Donetsk (HBO Max)

16h: Manchester City x Copenhagen (HBO Max)

16h: Sevilla x Borussia Dortmund (HBO Max)

16h: Juventus x Maccabi Haifa (Space e HBO Max)

16h: Benfica x PSG (TNT e HBO Max)

