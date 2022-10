Onde vai passar jogo do Real Madrid hoje na Champions League (05/10)

Líder com seis pontos, o Real Madrid recebe o Shakhtar Donetsk nesta quarta-feira, às 16h (Horário de Brasília), pela terceira rodada do grupo F no Estádio Santiago Bernabeu, em Madrid. Com transmissão ao vivo, saiba onde vai passar jogo do Real Madrid hoje.

Onde vai passar jogo do Real Madrid hoje

O jogo entre Real Madrid e Shakhtar Donetsk hoje tem transmissão no HBO Max, às 16h (horário de Brasília), para todo o Brasil ao vivo.

Para a infelicidade do torcedor, a partida não vai passar em nenhum canal de TV nesta quarta-feira. O aplicativo de streaming só vai passar no HBO, disponível pelo aplicativo no celular, tablet, computador e smartv.

Informações do jogo do Real Madrid x Shakhtar Donetsk hoje:

Data: 04/10/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Árbitro: Ivan Kružliak

Local: Estádio Santiago Bernabeu, em Madrid

Onde assistir jogo de hoje: HBO MAX

Últimos jogos de Real Madrid x Shakhtar Donetsk:

Real Madrid 2 x 1 Shakhtar Donetsk

Shakhtar Donetsk 0 x 5 Real Madrid

Shakhtar Donetsk 2 x 0 Real Madrid

Confira como foi a última partida entre as equipes.



Escalação do jogo do Real Madrid hoje

Com 100% de aproveitamento, o Real Madrid segue na liderança do grupo F com seis pontos, conquistados em duas vitórias nas duas partidas disputadas. Atual campeão da Champions, busca novamente o terceiro triunfo nesta quarta-feira. No Campeonato Espanhol, se mantém na vice-liderança com 19 pontos.

O goleiro Courtois não está disponível após machucar as costas, enquanto Ceballos também continua fora do plantel de Carlo Ancelotti.

Escalação do Real Madrid: Lunin; Carvajal, Éder Militão, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Kroos; Rodrygo, Benzema e Vinícius Júnior.

O Shakhtar, entretanto, segue na vice-liderança com 4 pontos conquistados em uma vitória e um empate, ou seja, mantém o seu desempenho regular dentro de campo. O time ucraniano pode assumir a liderança do grupo F se vencer o jogo desta quarta-feira diante do atual campeão. No Campeonato Ucraniao, está em primeiro lugar com 13 pontos.

Ao elenco ucraniano, a única peça indisponível é Korniyenko.

Escalação do Shakhtar Donetsk: Trubin; Taylor, Bondar, Matviyenko, Konoplia; Stepanenko; Zubkov, Bondarenko, Sudakov, Mudryk; Sikan.

O que esperar do grupo F na Champions?

Estão no grupo F as equipes de Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Celtic e RB Leipzig. Na primeira fase da Champions League, as equipes disputam seis rodadas em pontos corridos.

Cada um dos elencos se enfrenta por duas vezes, ou seja, em casa e fora. Cada vitória vale três pontos e o empate garante um para ambos na rodada. Por isso, os embates prometem grandes emoções.

Atual campeão da Liga dos Campeões, o Real Madrid é o grande favorito a conquistar a classificação até a próxima fase. Com 6 pontos, é o líder com duas vitórias, com 100% de aproveitamento. Na vice-liderança é o Shakhtar, com quatro pontos.

O Celtic não tem favoritismo, mas pode surpreender até mesmo os torcedores, em terceiro lugar com 1 ponto. Já o RB Leipzig segue em último lugar sem pontos marcados.

