Onde vai passar o jogo do Liverpool x Real Madrid hoje na Champions (15/03)

O Liverpool tem um importante desafio nesta quarta-feira (15). Para continuar na Liga dos Campeões, terá que reverter o placar do primeiro encontro nas oitavas de final contra o Real Madrid a qualquer custo. No Santiago Bernabéu, em Madrid, o jogo do Liverpool terá início às 17h (horário de Brasília) em clima de final de campeonato.

O duelo marca a reedição da última final da Champions, quando o Real Madrid venceu o Liverpool por 1 x 0, gol de Vinícius Júnior, em Paris, no Stade de France e conquistou a orelhuda.

Onde vai ser o jogo do Liverpool hoje?

O jogo do Liverpool hoje vai ser no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha. O espaço é a casa oficial do clube espanhol e tem capacidade para receber 81 mil torcedores.

O estádio foi projetado por Luis Alemany Soler e Manuel Muñoz Monasterio em 1947. No ano passado, passou por reformas que melhoraram desde o interior até o design.

Onde assistir Real Madrid x Liverpool hoje?

Real Madrid x Liverpool vai passar no HBO Max, serviço de streaming, ao vivo nesta quarta-feira para todos os estados do Brasil. O jogo não tem transmissão em nenhum canal de televisão.

O HBO é um serviço de vídeos sob demanda (ou streaming) sob responsabilidade da Warner Bros. É compatível com aplicativos para celular, Android ou iOS, videogames, tablets e smartv, desde aparelhos da Samsung, LG, Android TV, Apple TV até Chromecast

No plano Multitelas são três opções de assinatura: por um mês R$ 27,90, em três meses R$ 74,90 e R$ 239,90 em um ano de pagamento. Acesse o site (www.hbomax.com) e compre a plataforma para se tornar membro.

Quanto foi o jogo de ida?

O jogo de ida entre Liverpool e Real Madrid, nas oitavas de final da Champions League, terminou em 5 a 2 para os espanhóis com gols de Militão, dois de Benzema e dois de Vini Júnior entre o primeiro e o segundo tempo. Núñez e Salah descontaram para os ingleses.

O primeiro confronto das oitavas aconteceu no Anfield, na Inglaterra, na terça-feira, 21 de fevereiro.

Do que os times precisam para se classificar?

O Real Madrid é quem tem a vantagem nesta quarta-feira e, por isso, só precisa de um empate para avançar até as quartas de final. Mas como está o cenário?

REAL MADRID

Depois de vencer o jogo de ida por 5 a 2, o Real Madrid só precisa de um empate ou vitória por qualquer resultado diante do Liverpool.

O time pode perder por até dois gols de diferença que continua classificado. .

LIVERPOOL

Para o Liverpool, a situação é um pouco mais complicada. O time inglês terá que marcar quatro gols ou mais e torcer para que os espanhóis não façam mais gols.

Se ganhar por 3 x 0, por exemplo, aí a disputa vai para a prorrogação e, se necessário, pênaltis.

Escalações de Real Madrid x Liverpool

Os treinadores Ancelotti e Klopp, de Real Madrid e Liverpool respectivamente, deverão escalar os times da seguinte forma nesta quarta-feira na Champions League:

Provável escalação do jogo do Real Madrid hoje:

Courtois - Goleiro;

Carvajal - Lateral,

Éder Militão - Lateral,

Rüdiger - Zagueiro,

Nacho - Zagueiro;

Modrić - Meia,

Tchouaméni - Meia,

Kroos - Meia;

Valverde - Meia,

Benzema - Atacante,

Vinícius Jr - Atacante.

Provável escalação do jogo do Liverpool hoje:

Alisson - Goleiro;

Alexander-Arnold - Lateral,

Konaté - Zagueiro,

Van Dijk - Zagueiro,

Robertson - Lateral;

Henderson - Volante,

Fabinho - Volante,

Bajcetic - Meia;

Salah - Atacante,

Gakpo - Atacante

Diogo Jota - Atacante.

Tem gol fora de casa na Champions?

Gol fora de casa não é critério de desempate na Liga dos Campeões. O método foi retirado do regulamento pela UEFA com o intuito de deixar as disputas mais 'justas' e também equilibradas no mata-mata.

Em caso de empate na soma dos dois placares, a prorrogação tem início. Serão dois tempos de 15 minutos cada, onde os times tem que fazer mais gols para vencer o jogo. Caso contrário, se a igualdade persistir, os pênaltis vão decidir quem avança.

