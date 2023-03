Jogo do Real Madrid x Liverpool na Champions: assistir online hoje (08/03/23)

Saiba como assistir ao jogo do Real Madrid e Liverpool hoje. Foto: Reprodução FWStudio by Pexels

Com vantagem no placar, o Real Madrid está mais tranquilo do que nunca. Nesta quarta-feira, 15 de março, o atual campeão enfrentará o Liverpool na partida de volta das oitavas de final da Champions. O jogo do Real Madrid hoje tem início às 17h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu e você pode sintonizar no streaming para assistir a decisão.

No jogo de ida, o Real bateu o Liverpool por 5 a 2, com gols de Vini Júnior, Militão e Benzema no primeiro e segundo tempo. Dentro de casa, o time espanhol só precisa de um empate ou vitória para avançar até as quartas de final.

Já os ingleses terão que vencer por quatro gols ou mais na diferença. Caso o placar revele um novo empate entre os elencos, aí a prorrogação será iniciada. Se a igualdade persistir, a disputa de pênaltis vai definir o vencedor.

O jogo do Real Madrid e Liverpool hoje vai passar no HBO Max, serviço de streaming por assinatura.

Dá para assistir o jogo do Real Madrid hoje de graça?

Não dá para assistir o jogo do Real Madrid hoje na Champions de graça. A partida tem transmissão exclusiva na plataforma de streaming HBO em todo o Brasil, o serviço de video sob demanda global da empresa Warner.

Só quem é assinante pode acompanhar. Isso significa que o torcedor tem que pagar o valor mensal ou anual da plataforma para encontrar o catálogo de filmes, séries e futebol. Para se tornar membro basta acessar o site (www.hbomax.com), encontrar o melhor pacote ao seu bolso e escolher e se cadastrar.

Como assistir Real Madrid x Liverpool online

O HBO Max está disponível no site (www.hbomax.com) e nos aplicativos para smartv (Samsung, LG, Roku, Android TV, Apple TV e Chromecast), videogames, smartphones, Android e iOS, e tablets.

Três opções de Multitelas estão disponíveis no HBO Max para assinatura: o valor de R$ 27,90 em um mês, R$ 74,90 por três meses e R$ 239,90 em doze meses.

Agora que você já sabe que é necessário ser assinante para assistir o HBO Max, confira o passo a passo de como ver o jogo do Real Madrid hoje.

1) Baixe o aplicativo "HBO Max" no dispositivo móvel ou acesse o site pelo navegador. Na sequência, clique no ícone do menu, localizado na parte de cima na direita. Na sequência, escolha a opção "Entrar na conta", localizado no meio da sua tela.

2) Preencha com os dados da sua conta no HBO Max, incluindo o email e a senha. Assim que terminar de digitar, clique em "Entrar".

3) Ao entrar na sua conta HBO Max nesta quarta-feira, você encontrará de cara o anúncio da partida. Clique no banner, dê o play (no ícone em branco que aparece abaixo dos times) e assista ao vivo como e onde quiser.

Escalações de Real Madrid x Liverpool

Para a decisão desta quarta-feira, Real Madrid e Liverpool devem entra rem campo da seguinte forma:

Provável escalação do jogo do Real Madrid hoje:

Courtois;

Carvajal,

Éder Militão,

Rüdiger,

Nacho;

Modrić,

Tchouaméni,

Kroos;

Valverde,

Benzema,

Vinícius Jr.

Provável escalação do jogo do Liverpool hoje:

Alisson;

Alexander-Arnold,

Konaté,

Van Dijk,

Robertson;

Henderson,

Fabinho,

Bajcetic;

Salah,

Gakpo,

Diogo Jota.

Quem é o presidente do Real Madrid?

Quem já está classificado nas quartas da Champions?

As equipes de Benfica, Bayern de Munique, Milan e Chelsea já estão classificadas para as quartas de final da Champions League. As últimas quatro vagas serão decididas esta semana entre quatro embates.

O Bayern venceu o PSG e garantiu o favoritismo na temporada. Já o Benfica surpreendeu ao vencer o Club Brugge, da Bélgica. Enquanto isso, o Chelsea e o Milan deixaram Borussia Dortmund e Tottenham para trás respectivamente na competição.

O sorteio das quartas de final será realizado pela UEFA na segunda-feira, 27 de março, às 8h, horário de Brasília, na sede da entidade. O chaveamento até a final também será formado entre os oito clubes.

