Que horas é a final da Champions League 2023 hoje entre Inter x City

A espera acabou, a maior noite da temporada do futebol de clubes finalmente está aqui. Manchester City e Inter de Milão disputam a final da Liga dos Campeões neste sábado, 10 de junho, no Estádio Olímpico Atatürk. Descubra que horas é a final da Champions League 2023 e como assistir ao vivo.

O Manchester City nunca ganhou a Liga dos Campeões. O time de Pep Guardiola venceu o título da Premier League e Copa da Inglaterra. Agora, Erling Haaland e companhia tentarão finalmente acabar com essa seca e completar uma histórica tríplice.

Do outro lado do campo está a Inter, da Itália. O time terminou em terceiro lugar no Campeonato Italiano e foi campeão da Copa da Itália em cima da Fiorentina. Liderado por Lukaku e Lautaro Martínez, os nerazzurri buscarão o quarto título da sua história.

Que horas é a final da Champions League 2023 hoje?

A bola vai rolar para Manchester City e Inter de Milão às 16h, horário de Brasília, no Estádio Olímpico Atatürk, na cidade de Istambul, na Turquia.

No horário local, o jogo começa às 22h, já que a Turquia está 6 horas à frente de Brasília, capital federal.

A cerimônia de abertura com show do DJ sueco Alesso, o rapper Burna Boy e a cantora Anitta começa antes da partida, a partir das 15h45, horário de Brasília. O trio terá a missão de animar o público presente no Atatürk assim como quem assiste de casa.

Como assistir a final da Champions hoje?

A final será transmitida pelo SBT, no canal aberto, e TNT, na TV paga. Também é possível assistir no site do SBT e no serviço de streaming HBO Max ao vivo.

Na TV aberta, o SBT transmite a final da Champions para todo o Brasil de graça. Téo José comanda a transmissão ao lado dos comentaristas Mauro Beting, Maurício Noriega e Nadine Basttos.

Pela TNT, no canal pago, André Henning faz a sua 14ª cobertura de final da Champions. Ao seu lado estarão Vitor Sergio Rodrigues e Bruno Formiga e os ex-jogadores Alex e Adriano Imperador. Também é possível assistir no streaming pago HBO Max.

Para assistir de graça é só sintonizar www.sbt.com.br ou o aplicativo SBT Vídeos no celular e tablet. Assista a programação da emissora em tempo real e com imagens como e onde quiser.

TV aberta : SBT

: SBT TV paga : TNT

: TNT Online: HBO Max, site do SBT e SBT Vídeos

Conheça a história da taça da Champions League

Quem vai cantar na final da Champions?

O DJ sueco Alesso, o rapper nigeriano Burna Boy e a cantora brasileira Anitta são os responsáveis pelo show de abertura da final da Champions League neste sábado, 10 de junho, em Istambul, na Turquia.

A cerimônia começa mais cedo, às 15h45, horário de Brasília. Em média, o show da final dura até 15 minutos. Assim que a abertura do evento acaba, as estruturas são retiradas do estádio para que o jogo de futebol comece.

Alesso é um dos maiores sucessos da música eletrônica. Já Burna Boy ganhou o mundo da música com o sucesso "Like To Party". Em 2021, faturou o Grammy de "Melhor Álbum de Música Global".

Anitta, a 'Girl From Rio', trará os maiores sucessos da sua carreira para Istambul. 'Envolver', 'Vai Malandra' e 'Is That For Me' devem estar no setlist da cantora.

Onde vai ser a final?

A final da Champions vai ser no Estádio Olímpico Atatürk, na cidade de Istambul, na Turquia. O espaço está localizado na região de Basaksehir e tem capacidade para 75 mil torcedores.

O total de 72 mil ingressos foram disponibilizados pela UEFA para a decisão deste sábado. Cada clube ganhou 20 mil tickets, além dos convidados da entidade e o público á venda.

O estádio receberá a final da Champions pela segunda vez na história. Em 2005, foi o palco do confronto entre Milan e Liverpool, com a vitória milagrosa dos Reds nos pênaltis após empataram em 3 a 3 no segundo tempo.

