Sem Neymar, veja a escalação do PSG contra o Bayern na Champions

É tudo ou nada para o PSG hoje! O elenco francês visita o Bayern de Munique nesta quarta-feira, 8 de março, às 17h (Horário de Brasília), na partida de volta das oitavas de final da Champions, precisando de uma vitória com dois gols de diferença para seguir para a próxima fase. O técnico Christophe Galtier tem baixas importantes no plantel para o jogo desta quarta.

Escalação do PSG hoje na Champions

Para o jogo desta quarta-feira, contra o Bayern de Munique, o Paris Saint-Germain vai depositar todas as suas esperanças em Lionel Messi e Mbappé. Sem Neymar, o técnico Galtier vai apostar as suas fichas na dupla finalista da Copa do Mundo do Catar.

Além do argentino e do francês, o meia Vitinha também deve compor e auxiliar o ataque do PSG. O meio de campo, por exemplo, deve ser formado pelo português, Ruiz, Danilo e Verratti.

Além de Neymar, o zagueiro Kimpembe também não aparece na lista de relacionados para a partida.

Provável escalação do PSG hoje: Donnarumma - Goleiro;

Sergio Ramos - Zagueiro,

Marquinhos - Zagueiro,

Hakimi - Lateral,

Nuno Mendes - Lateral;

Danilo - Meia,

Fabian Ruiz - Meia,

Verratti - Volante;

Vitinha - Meia,

Messi - Meia/Atacante,

Mbappé - Atacante.

Por que Neymar não vai jogar hoje?

Neymar não entra em campo nesta quarta-feira contra o Bayern de Munique porque continua em recuperação após machucar o tornozelo direito. Este é o terceiro embate que o brasileiro perde devido à lesão.

Na última segunda-feira, o PSG publicou um novo boletim médico sobre a situação do jogador. Nos próximos dias, Neymar vai passar por uma nova operação de reparação ligamentar, no Hospital Aspetar, em Doha. A cirurgia, segundo o departamento médico do clube, é para evitar novas lesões no futuro.

A notícia caiu como uma bomba para o time porque Neymar vai perder o resto da temporada. A lesão aconteceu em 19 de fevereiro, em partida contra o Lille no Campeonato Francês.

O que o Paris Saint-Germain tem que fazer para classificar?

O PSG tem que ganhar com dois gols ou mais de diferença nesta quarta-feira, contra o Bayern, para avançar para as quartas de final da Champions. O desafio é difícil, mas não impossível.

No jogo de ida das oitavas, o Bayern de Munique venceu por 1 a 0, gol de Coman, no Parc des Princes. O francês Mbappé chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado. Agora, é tudo ou nada para o elenco da capital francesa.

Em caso de empate, é o Bayern quem segue na competição. Se o PSG vencer por 1 a 0, por exemplo, aí é prorrogação e disputa de pênaltis se necessário.

Como assistir ao jogo do PSG hoje?

O jogo do PSG nesta quarta-feira será transmitido em todo o Brasil apenas no HBO Max, serviço de streaming para assinantes. Sem passar em canais de TV, o torcedor deve se tornar membro para assistir ao conteúdo ao vivo.

Os canais TNT e Space são responsáveis pelos direitos de transmissão da Liga dos Campeões. No entanto, a empresa optou por transmitir o duelo entre Paris e Bayern somente no streaming. Por isso, só quem é assinante pode entrar na plataforma e assistir ao vivo.

Dá para acessar o HBO Max no site (www.hbomax.com), ou aplicativo no celular, tablet ou smartv.

