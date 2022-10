Transmissão Porto x Bayer Leverkusen hoje ao vivo (04/10/22)

Partida é válida pela terciera rodada do grupo B na Liga dos Campeões

Na tarde desta terça-feira, 4 de outubro, o Porto recebe o Bayer Leverkusen no Estádio do Dragão, pela terceira rodada do grupo B na Champions League, a partir das 16h (horário de Brasília). Por isso, saiba onde assistir a transmissão Porto x Bayer Leverkusen hoje

Surpreendentemente, o Porto ainda não pontuou na Liga dos Campeões. Lanterna do grupo, o elenco português foi derrotado nos dois confrontos que disputou até aqui. Por isso, utilizará a partida desta terça-feira como a oportunidade a marcar a sua primeira vitória.

Do outro lado, o Bayer Leverkusem se mantém na vice-liderança com 3 pontos, conquistados em uma vitória e uma derrota entre as duas rodadas jogadas. Se vencer e o Club Brugge tropeçar na rodada, o elenco poderá assumir a liderança, mas ainda terá de descontar o saldo de gols.

Transmissão Porto x Bayer Leverkusen hoje ao vivo

O jogo do Porto e Bayer Leverkusen hoje tem transmissão no HBO Max, serviço de streaming, a partir das 16h (horário de Brasília).

Sem exibição pela TV, a única maneira do torcedor assistir ao embate da Champions League nesta terça-feira vai ser através do HBO Max, serviço de streaming por assinatura.

Por R$ 19,90 até R$ 27,90 ao mês, diferentes pacotes estão disponíveis no site www.starplus.com com ofertas diferentes ao torcedor. Por isso, basta optar pelo melhor ao seu bolso e curtir ao vivo!

A plataforma pode ser acessada através do celular, tablet, computador ou smartv.

PORTO X BAYER LEVERKUSEN:

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Dragão, em Porto

Arbitragem: Anthony Taylor

VAR: Stuart Attwell

Transmissão Porto x Bayer Leverkusen hoje: HBO MAX

Prováveis escalações de Porto x Bayer Leverkusen

Aos portugueses, nenhum desfalque foi assinalo no plantel de jogadores.

Provável escalação do Porto: Diogo Costa; Rodrigo Conceição, Pepe, David Carmo, Wendell; Uribe, Eustáquio, Otávio, Pepê; Taremi e Evanilson.

Para os alemães, apenas Wirtz, Bellarabi e Palacios, atletas importantes no elenco titular do Leverkusen, estão indisponíveis.

Provável escalação do Bayer Leverkusen: Hradecky; Kossounou, Tah, Tapsoba; Frimpong, Andrich, Demirbay, Hincapie; Diaby, Hudson-Odoi; Schick

Jogos da Champions League hoje

Pela terceira rodada da fase de grupos, oito jogos serão realizados nesta terça-feira, 4 de outubro, com transmissão para todos os estados do país ao vivo. Trinta e duas equipes, divididas em oito grupos de quatro, disputam seis rodadas em pontos corridos, onde cada vitória vale 3 pontos e o empate apenas um ponto.

Ao fim da sexta rodada, somente os dois primeiros avançam para as oitavas de final. O destaque desta terça fica com os duelos entre Bayern e Plzen, Ajax contra Napoli e o clássico Inter de Milão e Barcelona.

Confira quais são os jogos de hoje

Terça-feira às 13h45:

Bayern de Munique x Viktoria Plzen (TNT e HBO MAX)

Olmypique de Marseille x Sporting (Space e HBO MAX)

Terça-feira às 16h:

Liverpool x Rangers (HBO MAX)

Ajax x Napoli (HBO MAX)

Club Brugge x Atlético de Madrid (HBO MAX)

Inter de Milão x Barcelona (SBT, TNT e HBO MAX)

Eintracht Frankfurt x Tottenham (Space e HBO MAX)

Porto x Bayer Leverkusen (HBO MAX)

