Onde assistir jogo do Bayern de Munique hoje DE GRAÇA (04/11/2022)

Equipes disputam a décima terceira rodada do Campeonato Alemão neste sábado com transmissão ao vivo e de graça

Neste sábado, 05 de novembro, o jogo do Bayern de Munique hoje vai ser contra o Hertha Berlin, a partir das 11h30 (Horário de Brasília), pela décima terceira rodada do Campeonato Alemão. A disputa acontece no Estádio Olímpico de Berlim, na capital alemã, com transmissão gratuita para todo o país no streaming.

Onde assistir jogo do Bayern de Munique hoje ao vivo

O jogo do Bayern de Munique hoje tem transmissão no OneFootball, às 11h30 (Horário de Brasília) de graça para todo o país ao vivo.

Sem passar em nenhum canal da TV, a plataforma de futebol é quem exibe com exclusividade o jogo da Bundesliga neste sábado ao vivo em todo o país.

Baixe de graça o aplicativo do OneFootball no celular, Android ou iOS, e procure o jogo do Bayern no Campeonato Alemão. Pelo navegador acesse o site (www.onefootball.com) pelo computador ou celular.

Horário: 11h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Berlim

TV: Sem transmissão

Online: OneFootball

HERTHA BERLIN

Sem disputar competições internacionais, o Hertha vem derrota para o Werder Bremen fora de casa, na última rodada da Bundesliga. Em 14º lugar na tabela com 11 pontos, o elenco contabiliza duas vitórias, cinco empates e cinco derrotas na temporada. O principal objetivo do elenco da capital alemã neste momento é se afastar da zona de rebaixamento.

O Hertha joga em casa e, por isso, terá a vantagem de contar com a presença em peso dos torcedores.

BAYERN DE MUNIQUE

Com 100% de aproveitamento na Champions, o Bayern de Munique entra em campo neste sábado para disputar a liderança no Campeonato Alemão. Com a diferença de um ponto com o líder Union, os bávaros precisam da vitória neste sábado para tomarem a ponta da tabela dos adversários. Se perder ou empatar, aí o Bayern terá que torcer por tropeço do Union na rodada.

Em segundo lugar com 25 pontos, o Bayern coleciona sete vitórias, quatro empates e uma derrota.

Escalações de Hertha Berlin x Bayern de Munique

Os anfitriões não poderão contar com Jarstein, fora do plantel, enquanto Jovetic, Ngankam e Nsona estão lesionados e em trabalho de recuperação no departamento médico.

Provável escalação do Hertha Berlin: Christensen; Kenny, Rogel, Kempf, Plattenhardt; Tousart, Sunjic, Serdar; Lukebakio, Kanga e Richter.

O time do Bayern segue sem Sarr, lesionado.

Provável escalação do Bayern de Munique: Ulreich; Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka, Gnabry, Musiala; Mane e Choupo-Moting.

Últimos jogos de Hertha Berlin x Bayern de Munique

O último encontro de Bayern de Munique e Hertha Berlin aconteceu em 23 de janeiro de 2022, na temporada anterior, pela 20ª rodada do Campeonato Alemão.

Por 4 a 1, a equipe bávara venceu o Hertha fora de casa, no Estádio Olímpico de Berlim. Com o resultado, o time do Bayern conquistou os três pontos para garantir o título.

Hertha Berlin-Bayern de Munique: últimos confrontos

Hertha Berlin 1 x 4 Bayern de Munique

Bayern de Munique 5 x 0 Hertha Berlin

Hertha Berlin 0 x 1 Bayern de Munique

Confira como foi a última partida entre as equipes.



