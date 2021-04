Ajax x Roma: saiba onde assistir ao jogo da Liga Europa hoje – 08/04

Ajax e Roma se enfrentam nesta quinta-feira (08), na Amsterdam Arena, a partir das 16h (horário de Brasília), no jogo de ida pelas quartas de final da Liga Europa. Quem vencer, garante vantagem no duelo. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Ajax x Roma: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN HD, na tv fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 599

CLARO/NET : 72

VIVO: 48

Como estão as equipes na temporada?

A equipe do Ajax está em primeiro lugar do Campeonato Holandês com sessenta e nove pontos, tendo onze pontos de vantagem sob o vice-líder. Dessa maneira, venceu vinte e dois jogos, empatou três e perdeu somente dois. Agora, entra em campo nesta quinta em busca do título. Então, Andre Onana, Daley Blind, Mazraoui e Sébastien Haller estão indisponíveis, enquanto Perr Schuurs, Klaiber e Stekelenbur são dúvidas.

Enquanto isso, a Roma aparece em 7º com cinquenta e um no Campeonato Italiano. O time da capital caiu de rendimento nas últimas rodadas, o que fez com que despencasse também na tabela. Ao todo, venceu quinze jogos, empatou seis e perdeu oito. Por fim, no jogo de hoje, Karsdorp, El Shaarawy, Smalling, Kumbulla e Mkhitaryan são baixas.

Possíveis escalações de Ajax x Roma

Possível Ajax: Scherpen; Tagliafico, Timber, Martínez, Álvarez; Gravenberch, Rensch, Klaassen; Haller, Tadic, Neres.

Possível Roma: Pau Lopez; Cristante, Mancini, Ibãnez, Spinazzola; Peres, Diawara, Villar, Pellegrini; Dzeko, Borja.

Últimos jogos

A Roma entrou em campo no último sábado (03) contra o Sassuolo pela 29ª rodada, ficando no empate em 2 a 2.

Do outro lado, o Ajax venceu o Heerenveen em 2 a 1 pela 28ª rodada do Holandês jogando no domingo (04).

